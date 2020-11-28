網龍衝人氣 手遊大改版

中華網龍昨（27）日宣布旗下手遊《吞食天地M》，將在12月2日推出大型改版《吞食天地M 2.0三國爭霸》，加入全新遊玩方式，同時復刻端遊經典玩法，要吸引新舊玩家衝刺人氣，力拚營運回神。

網龍今年前三季累計合併營收3.53億元，年減34.5%；稅後淨損125萬元，表現較去年同期獲利8,082萬元大幅下滑；每股純益-0.01元，遠遜於去年同期0.94元、更轉為虧損。

網龍今年7月推出市場期望頗高的自研IP手遊《黃易群俠傳M》，但上市後表現不佳，讓下半年營運動能不如預期，股價也從7月初最高點101.5元一路下滑，跌至11月初波段低點44.3元。不過因股價基期偏低，加上市場資金輪動，網龍近來股價強勢，昨日收盤來到61.4元，雖下跌0.9元、跌幅1.44%，但11月以來已經上漲33.77%，一掃數月陰霾。

展望後市，網龍董事長王俊博先前表示，公司在《黃易》失利後已針對遊戲內容和營運方向進行檢討，也改變研發團隊運作模式，未來新遊戲上市前，會透過代理商在海外進行多次測試，並以遊玩數據做為最後把關，確保玩家接受度。

總經理呂學森指出，另一IP手遊大作《尋秦記M》預期在明年第3季推出。