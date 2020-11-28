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興櫃一周回顧／禾生技飆漲55％ 稱冠

經濟日報 / 記者趙于萱／台北報導
圖／經濟日報提供
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台股高檔震盪，本周興櫃買氣終止連續成長，漲幅強勢股也銳減，不過多頭重心從生技股轉向電子股，有六檔電子股進榜漲幅十強，最強仍是生技股的禾生技（4194），以大漲55%拿下周冠軍。

本周興櫃漲幅十強，依次有禾生技、鎧鉅、安成生技、相互、廣閎科、旭德、天力離岸、年程、德信及臺慶科，包括鎧鉅、相互、廣閎科、旭德、年程和臺慶科都是電子股。

禾生技上周已進榜漲幅前十，本周再竄到第一，主要是23日帶量大漲後，昨（27）日再以7,167張衝上25.35元，單日飆漲35%，全周均價漲幅達55%。禾生技宣布與共信簽署IBD98-M執行中國地區臨床試驗Ⅱ期合作協議書，將以試驗結果尋求於中國和國際藥廠合作機會。

鎧鉅攜手供應韓國三星的治具廠LEENO精密，跨足半導體測試治具，傳出已和欣興、景碩、敬鵬等完成治具認證，啟動接單量產。

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