聽新聞
test
0:00 / 0:00
興櫃一周回顧／禾生技飆漲55％ 稱冠
台股高檔震盪，本周興櫃買氣終止連續成長，漲幅強勢股也銳減，不過多頭重心從生技股轉向電子股，有六檔電子股進榜漲幅十強，最強仍是生技股的禾生技（4194），以大漲55%拿下周冠軍。
本周興櫃漲幅十強，依次有禾生技、鎧鉅、安成生技、相互、廣閎科、旭德、天力離岸、年程、德信及臺慶科，包括鎧鉅、相互、廣閎科、旭德、年程和臺慶科都是電子股。
禾生技上周已進榜漲幅前十，本周再竄到第一，主要是23日帶量大漲後，昨（27）日再以7,167張衝上25.35元，單日飆漲35%，全周均價漲幅達55%。禾生技宣布與共信簽署IBD98-M執行中國地區臨床試驗Ⅱ期合作協議書，將以試驗結果尋求於中國和國際藥廠合作機會。
鎧鉅攜手供應韓國三星的治具廠LEENO精密，跨足半導體測試治具，傳出已和欣興、景碩、敬鵬等完成治具認證，啟動接單量產。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言