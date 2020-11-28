鈺太 明年業績估增三成

微機電（MEMS）麥克風廠鈺太（6679）今年業績創新高在望，法人估計明年業績有機會更上層樓，持續增長二至三成。鈺太10月業績1.86億元，續創歷史新高，法人估計單季業績再創新猷。累計前十月合併營收為15.14億元，年增33.2％。

鈺太第3季營收與獲利雙雙站上新高，累計前三季獲利2.09億元，年增77.5％，每股純益為5.12元。法人評估第4季業績應可季增5％至10％，今年營收應可達18億元之上，每股純益在7元以上。展望明年，法人認為業績有望持續增長二至三成，主要動能來自在NB 應用市占率將由四成邁向五成，另外，TV、TWS應用的貢獻也提升。

鈺太以數位MEMS麥克風（D-MIC）為主力產品，業績占比超過六成，主攻NB應用，今年在NB應用的市占率估計約可達四成。鈺太去年D-MIC出貨量約9,000萬顆，今年上半已出貨近6,500萬顆，今年D-MIC出貨量目標經上修後，估計可達1.5億顆。

同時，鈺太的類比MEMS麥克風（A-MIC），打入SONY新遊戲主機PS5供應鏈，從4月開始對其供貨，目前每月出貨量約落在300萬顆的水準。