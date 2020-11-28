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誠品生旗下 搶黑金商機

經濟日報 / 記者何秀玲／台北報導

誠品生活（2926）旗下創投公司「八心八箭」所投資的日本咖啡店猿田彥，展店腳步不停歇，首度與IP角色BT21聯名推主題限定店，於統一時代百貨二樓登場；12月1日也將進駐台北華碩總部，開出首間企業門市，12月中旬則將再於誠品松菸開出第五家店。

誠品生活2015年成立子公司「八心八箭」，要成為文創界挖掘文創新星的創投；誠品生活與日本猿田彥咖啡成立合資公司，誠品持股65%，主打不同層次口感的精品咖啡，台灣目前共有三家店，包括台北南西店、台中園道店、台北微風南山店二樓的atre。

本次猿田彥與IP角色BT21聯名推主題限定店，將於11月27日至1月10日在台北統一時代百貨二樓夢廣場「LINE FRIENDS CARNIVAL派對時光」登場，推出獨家特調「BT21不可以莓有你」系列飲品，有草莓可可風味咖啡和草莓可可牛奶兩種選擇。

誠品生活表示，今年因受到疫情衝擊，5月以前較為辛苦，之後因台灣疫情控制得宜，業績逐漸回溫。今年12月將再開出兩家店鋪，一間位於台北華碩總部，為首間企業門市，另一家則是誠品松菸，未來只要商圈和客群合適就會前往開店。

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