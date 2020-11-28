聽新聞
test
0:00 / 0:00

網家助高雄商家攻東協

經濟日報 / 記者彭慧明／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

看準東南亞市場強勁跨境貿易潛力，進攻消費力旺盛的「兆元市場」，網路家庭（8044）旗下PChomeSEA昨（27）日宣布正式與高雄市政府經濟發展局簽署合作備忘錄，協助高雄商家開拓東南亞跨境電商市場，將透過多項合作，輔導高雄市具潛力的中小企業，將優質在地產品銷售至東南亞。

根據規劃，PChomeSEA將成立「高雄商品專區」，推廣「高雄製造」品牌，協助文創商品及特色美食等特色產品進軍海外，並為高雄企業舉辦以東南亞電商市場為主題之培訓課程，且提供專人輔導商家上架商品至平台服務，更讓商家可於特定期限內減免成交手續費。

PChomeSEA結盟東南亞五國電商領導平台，提供一站式跨境代營運銷售服務，包含商品翻譯、雙語客服、媒體宣傳曝光及行銷活動規劃，且包辦金流與物流等銷售流程，讓台灣商家將商品銷售至多國。為協助更多優質高雄企業邁向國際銷售市場，PChomeSEA將於12月2、3兩日，參與高雄市經發局所舉辦之跨境電商通路商機媒合會，邀請更多在地商家加入邁向國際。

網路家庭集團董事長詹宏志表示，後疫情時代下，台灣不僅擁有豐沛的資源及商品，更具備位處國際樞紐要道的優勢，能於競爭的國際市場中快速發展。

PChome網路家庭集團今年9月發表PChomeSEA跨境電商服務，第一檔重要活動就是雙11購物季，與東南亞五國知名電商平台PChome Thai、Tiki、Qoo10、Youbeli及Blibli聯手合作雙11活動，觀察東南亞消費趨勢，台灣知名食品品牌、保養、面膜等美妝產品及生活家電產品受消費者喜愛，雙11期間合作平台網頁流量成長近3倍、業績成長近9倍之亮眼成績，成功將台灣商品銷售至海外。

延伸閱讀

台灣手搖茶飲節在高雄 今起新崛江封街3天比拚

高雄同志大遊行28日下午展開 從鹽埕到前金再繞回鹽埕

無血緣的愛 高雄眼癌童取得簽證12月5日赴日就醫

高市府與電商平台PChomeSEA合作 助MIK跨境打入東南亞

相關新聞

威剛攻綠能物流商機

記憶體品牌威剛（3260）正式跨足綠能物流市場。旗下品牌「威速登」昨（27）日發表首款專為物流業者設計的商用電動三輪車，...

誠品生旗下 搶黑金商機

誠品生活（2926）旗下創投公司「八心八箭」所投資的日本咖啡店猿田彥，展店腳步不停歇，首度與IP角色BT21聯名推主題限...

鈺太 明年業績估增三成

微機電（MEMS）麥克風廠鈺太（6679）今年業績創新高在望，法人估計明年業績有機會更上層樓，持續增長二至三成。鈺太10...

網家助高雄商家攻東協

看準東南亞市場強勁跨境貿易潛力，進攻消費力旺盛的「兆元市場」，網路家庭（8044）旗下PChomeSEA昨（27）日宣布...

燁聯外銷價揚 唐榮將跟進

不銹鋼上游供應商燁聯（9957）昨（27）日開出12月盤價，在鎳價走高下，面對內冷外熱市況，採取彈性策略，主力的300系...

茂迪聯貸16億 募集達陣

太陽能產業過去是四大「慘」業之一，但去年在政府政策帶動需求下，今年擺脫慘業行列，多數公司轉虧為盈，本月茂迪（6244）、...

晶焱 本季穩健成長

靜電防護（ESD）IC廠商晶焱（6411）於昨（27）日參與櫃買市場業績發表會，展望明年，該公司董事長李俊昌表示，希望該...

網龍衝人氣 手遊大改版

中華網龍昨（27）日宣布旗下手遊《吞食天地M》，將在12月2日推出大型改版《吞食天地M 2.0三國爭霸》，加入全新遊玩方...

威剛董座陳立白 樂觀DRAM後市

記憶體模組廠威剛（3260）董事長陳立白昨（27）日對記憶體市況，認為在DRAM明年整體新增產能有限下，又隨5G與AI以...

興櫃一周回顧／禾生技飆漲55％ 稱冠

台股高檔震盪，本周興櫃買氣終止連續成長，漲幅強勢股也銳減，不過多頭重心從生技股轉向電子股，有六檔電子股進榜漲幅十強，最強...

茂迪拓市 聯貸16.8億元

繼元晶後，又一家太陽能廠通過聯貸案，太陽能大廠茂迪（6244）昨（26）日宣布，已與銀行團簽訂聯貸合約，總計聯貸金額為1...

聯陽轉投資 來頡登興櫃

高速I／O設計廠聯陽（3014）轉投資的電源管理晶片廠來頡將於今（27）日登錄興櫃市場；法人表示，來頡目前產能專注於網通...

熱門新聞

外資看南電 目標價升至245元

外資聚焦記憶體族群 調高旺宏、華邦電評等及目標價

凱羿-KY打入全額交割股價跌停 大股東早在5月賣股

台積電分紅 明年起採多次發放

NOR看漲 外資喊買旺宏、目標價44元

高價IC設計股 領軍衝

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。