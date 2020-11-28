網家助高雄商家攻東協

看準東南亞市場強勁跨境貿易潛力，進攻消費力旺盛的「兆元市場」，網路家庭（8044）旗下PChomeSEA昨（27）日宣布正式與高雄市政府經濟發展局簽署合作備忘錄，協助高雄商家開拓東南亞跨境電商市場，將透過多項合作，輔導高雄市具潛力的中小企業，將優質在地產品銷售至東南亞。

根據規劃，PChomeSEA將成立「高雄商品專區」，推廣「高雄製造」品牌，協助文創商品及特色美食等特色產品進軍海外，並為高雄企業舉辦以東南亞電商市場為主題之培訓課程，且提供專人輔導商家上架商品至平台服務，更讓商家可於特定期限內減免成交手續費。

PChomeSEA結盟東南亞五國電商領導平台，提供一站式跨境代營運銷售服務，包含商品翻譯、雙語客服、媒體宣傳曝光及行銷活動規劃，且包辦金流與物流等銷售流程，讓台灣商家將商品銷售至多國。為協助更多優質高雄企業邁向國際銷售市場，PChomeSEA將於12月2、3兩日，參與高雄市經發局所舉辦之跨境電商通路商機媒合會，邀請更多在地商家加入邁向國際。

網路家庭集團董事長詹宏志表示，後疫情時代下，台灣不僅擁有豐沛的資源及商品，更具備位處國際樞紐要道的優勢，能於競爭的國際市場中快速發展。

PChome網路家庭集團今年9月發表PChomeSEA跨境電商服務，第一檔重要活動就是雙11購物季，與東南亞五國知名電商平台PChome Thai、Tiki、Qoo10、Youbeli及Blibli聯手合作雙11活動，觀察東南亞消費趨勢，台灣知名食品品牌、保養、面膜等美妝產品及生活家電產品受消費者喜愛，雙11期間合作平台網頁流量成長近3倍、業績成長近9倍之亮眼成績，成功將台灣商品銷售至海外。