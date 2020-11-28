茂迪聯貸16億 募集達陣

太陽能產業過去是四大「慘」業之一，但去年在政府政策帶動需求下，今年擺脫慘業行列，多數公司轉虧為盈，本月茂迪（6244）、元晶也先後完成和銀行的聯貸案，產業明年趨勢看成長。茂迪昨（27）日宣布，由彰化銀行統籌主辦該公司3年期新台幣16.8億元聯貸案，成功完成募集。

太陽能類股近期股價活躍，元晶、茂迪等更多次因為股價起落大，被列為注意或警示股票，元晶昨日下跌0.35元，收42.15元，茂迪上漲0.1元收36元。

茂迪先前公布，9月營收3.15億元，稅後純益2,100萬元，每股稅後純益0.06元；第3季營收10.4億元，稅後純益1.04億元，每股稅後純益0.29元。元晶被列為注意股，公布10月營3.64億元，每股獲利0.07元。

茂迪表示，聯貸案資金用途是為償還既有金融機構借款及充實中長期營運資金。受到完成聯貸案的激勵，台股大盤昨日雖小跌，茂迪股價盤中均維持逆勢上漲表現。

圖／經濟日報提供

元晶在11月初成功完成籌組聯貸新台幣20億元，取得資金將有助公司財務更健全，購置新產線擴充產能。

太陽能業者表示，過去幾年由於產業陷入營運困境，不僅多數太陽能公司嚴重虧損，更多次傳出知名的太陽能廠倒閉或退出市場，當時，太陽能廠不僅公開募資很困難，要跟銀行聯貸更是「想都不敢想」，因為虧損公司、慘淡的行業，沒有銀行敢借錢。但隨著產業回升、公司轉虧為盈之後，再加上中長期營運持續成長，對太陽能廠來說，逐漸走出過去幾年的營運困境，銀行團的支持也顯示，產業未來前景逐漸獲得外界及市場的認同，預期明、後年，太陽能廠及整體大環境都應該會持續看成長。