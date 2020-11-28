燁聯外銷價揚 唐榮將跟進

不銹鋼上游供應商燁聯（9957）昨（27）日開出12月盤價，在鎳價走高下，面對內冷外熱市況，採取彈性策略，主力的300系列熱冷軋內銷持平，外銷則依各地區需求調漲每公噸30至150美元。市場預期另一供應商唐榮下周一（30 日）將跟進。

鋼廠表示，觀察做為不銹鋼上游原料的鎳價近期變化，由於市場需求好轉，加上電動車題材持續發酵，行情一路攀升，以英國金屬交易所（LME）走勢為例，一度漲至一年新高每公噸1.6萬美元。

而11月平均現貨行情為每公噸1.57萬美元，較10月的每公噸1.52萬美元，上漲每公噸500美元，依300系列產品含鎳約8%估算，新盤價應有每公噸1,000至1,500元漲價空間。

不過，考量目前國內市場買氣冷淡，下游並普遍存有高庫存壓力，燁聯對於300系列熱冷軋的內銷價格決定以平盤開出；外銷部分，則看準歐盟等市場均有不錯的拉貨力道，同時為反映運價高漲，以漲價每公噸30至150美元定調。

至於不含鎳的430系列部分，因合金原料如銅和鉻近期成本也墊高，熱冷軋漲價每公噸500元。另316系列產品的附加價持平。

此外，唐榮主管表示，該公司將於下周一（30日）召開盤價會議，就上游原料成本變化，以及下游接單等狀況一一進行討論，同時也會把燁聯的12月盤價策略納入參考。

業內人士並認為，國際鎳價在第2季完成築底後，第3季、第4季正隨著全球經濟好轉而上攻，後續只要外銷接單順暢，有望進一步激勵中下游加工廠布局庫存水位，挹注唐榮和燁聯營運表現。