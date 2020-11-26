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作價？ 麥味登繼藏壽司、汎德永業在興櫃股價異常波動

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
揚秦執行長卓靖倫指出，要全力推動「麥味登」成為世界最受歡迎的國民經濟美食品牌。記者黃淑惠／攝影
揚秦執行長卓靖倫指出，要全力推動「麥味登」成為世界最受歡迎的國民經濟美食品牌。記者黃淑惠／攝影

興櫃價變成掩護競價拍賣或申購抽籤的作價行情？近期繼亞洲藏壽司（2754）、汎德永業（2247）之後，以麥味登為品牌的揚琴國際（2755）也出現競拍前的興櫃股價大飆漲，之後就一路走跌，投資人已開始留意這現象，不盲目在興櫃或競拍時追價。

揚琴國際昨日舉行初上櫃的競拍，11月30日(周一)截止投標，最低投標價格48元。

揚琴國際上周四(19日)興櫃收盤股價為86.2元，隔日持續上攻，本周一(23日)興櫃價格衝高到98元，隨後就一路下滑，今日早盤低點曾跌至88.1元。

汎德永業9月17日開始的競拍最低投標價格為168.22元，興櫃股價在9月9日收盤為286元，隔日開始激漲，9月15日興櫃盤中衝高到427.5元，在21日競拍結束當天跌至318元，收盤為322元，今日盤中低點為258.5元。

亞洲藏壽司則是在9月7日展開抽籤，承銷價55元，9月4日(周五)興櫃收盤價為99.7元，隨後興櫃價在9月10日衝高到325.5元，更引爆抽籤狂潮，合格件數達51.1萬筆，近期股價在77元上下盤整。

分析師說，特定人有時為競拍最低投標價訂定或吸引申購抽籤，甚至為股票初次上櫃或上市後的行情，會在興櫃市場作價，通常初次上櫃或上市的公司股票在興櫃市場的流通量不大，所以，容易作價，即使拉到高價，但以其擁有的低成本股票數量大，總結還是有龐大利潤。

因此，一般投資人要參與競拍或在興櫃市場追價時，應注意這種作價行情的異常走勢，謹慎評估是否該追價。

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