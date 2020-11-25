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早午餐第一股 揚秦26日啟動上櫃前競拍

聯合報 / 記者林海/台北即時報導

旗下有知名早午餐連鎖餐飲品牌「麥味登」的揚秦國際企業（2755），配合初次上櫃前辦理現金增資發行新股，採競價拍賣及公開申購方式辦理，26日啟動上櫃前競拍，競價拍賣張數1360張，競拍底價為48元，25日在興櫃收盤成交參考價為90元，而揚秦預計12月16日正式掛牌，成為連鎖早午餐第一股。

揚秦上櫃前競價拍賣從11月26日展開，將一直延續至11月30日止，依法以投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，競拍底價為48元，每標單最低為1張，最高178張，以價高者優先得標，並於12月2日上午10點於證交所開標。

揚秦國際企業旗下連鎖餐飲品牌有「麥味登」、「炸鷄大獅」及「REAL真‧Café‧Bread」，三品牌皆以國民經濟美食為主要方向發展，其中麥味登已深耕台灣三十餘年，炸鷄大獅則是以台式炸雞風靡海內外。由於早午餐等外食是一般消費的剛性需求，不畏新冠病毒疫情影響，營收仍穩健成長。

揚秦今年第三季單季營收4億元，較去年同期3.5億元成長15.35%，EPS達1.25元，較去年同期0.89元成長40.45%，累計前三季營收10.9億元，年增14.04%，EPS為2.71元。

對於未來展店計畫，揚秦表示，麥味登明年目標重返1000店，而過去三年麥味登每年新展店數都在約110~120家，明年除了持續參與連鎖加盟展協助民眾創業外，並將鼓勵既有優良加盟主採取區域精耕方式，輔導開設第二或第三家門市，以複數展店策略增加動能。

揚秦也說，炸鷄大獅自今年第四季開放國內自願加盟，目前已於淡水與新竹開設兩家加盟門市，海外授權因受制於疫情而緩步成長，2021年將加快國內外展店速度，炸鷄大獅2021年將以全球100家門市為目標，兩品牌加盟系統雙引擎驅動揚秦國際持續成長。

營收 競拍

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