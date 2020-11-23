奇鋐擁金雞 明年營運火
奇鋐旗下小金雞、軸承廠富世達（6805）正式登錄興櫃，主要產品為折疊手機、筆電、平板電腦的轉軸零件，並擁有為數不少的知名電腦、手機大廠客戶群。法人指出，奇鋐將藉由富士達搶進軸承市場商機，全面拓展事業版圖，橫跨散熱模組與軸承二大市場，挹注明年營運表現。
據悉，富世達積極從事柔性屏轉軸等技術研發，有多項內、外折轉軸技術，擁有商標及專利權超過400件，為全世界軸承廠中少數能同時量產出內、外折商品的廠商，在經營團隊領導與研發技術持續精進下，以利基型產品出發，已成功奪下手機市場國際領導品牌訂單。
富世達去年度營收8.65億元，年成長25%；今年前九月營收15.83億元，年成長超過170%；前三季稅後純益1.13億元，每股純益3.66元，皆較去年同期大幅成長。
富世達表示，將持續開發更輕薄的轉軸，加速柔性屏、雙屏、特殊轉軸等機構整合與技術能力，並爭取知名國際大廠訂單。
法人表示，因應3C產品發展，市場需更精密、輕便、耐磨轉軸產品；目前產品設計正朝輕薄化電腦、360度旋轉電腦、智慧手機及平板等柔性屏轉軸進行，富世達已具量產折疊機專用軸承能力。
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