大恆登創櫃板 12/1籌資

櫃買中心創櫃板再添生力軍，大恆資源科技股份有限公司（7598）產業類別為其他，將於12月1日透過創櫃板辦理登錄前籌資。該公司基於「以廢棄物處理廢棄物」之循環經濟理念，規劃於屏南工業區設置廢棄物資源循環再生處理廠，將回收的可燃性廢棄物重製轉化為再生燃料，再將再生燃料用以重製汙泥廢棄物為再生營建材料，透過整合廢棄物上中下游循環應用方式，提供廢棄物永續與循環處理服務。

大恆資源公司預計將自11月24日起揭示其籌資資訊，之後於12月1日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」（https://dsp.tpex.org.tw）之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證（即一般股票使用之網路下單憑證）登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。