立端攻5G應用 告捷

工業電腦廠立端（6245）搶攻5G帶動的低延遲邊緣運算應用商機，成功打入美國未來農場（Farm of the Future）智慧農業計畫，供應白牌網路及運算設備，為營運增添柴火。

隨著5G帶動低延遲邊緣運算應用，已成為未來趨勢，立端五年前成立電信生態系，透過與電信商、軟體合作夥伴緊密合作，共同打造5G邊緣運算平台。

立端今年6月加入美國5G邊緣運算RCI聯盟，參與未來農場智慧農業計畫，提供即時農作物、天氣、環境等即時數據分析，從而提高生產效率並將利潤率提升10％以上。

立端提供基於英特爾x86伺服器架構打造的5G／LTE邊緣運算平台。此平台提供開放多核心運算架構，並針對5G分散部署特性最佳化，支援多工LTE／WiFi及5G聯網，為沒有公眾網路覆蓋的農田地區，提供低延遲邊緣運算能力。

未來農場智慧農業計畫整合私有5G／LTE專用網路、邊緣存儲、多重接取網路邊緣計算（MEC）、影像分析、工業自動化和無人機解決方案。此計畫以邊緣運算即服務為架構，由立端所提供開放架構硬體平台整合服務提供商。