櫃買業績發表 一波波

配合第3季財務報告公告，櫃買中心已陸續推出多場次櫃買指數系列及特色產業主題線上「櫃買市場業績發表會」，本周將推出「櫃買特色」、「生技醫療」及「半導體應用」等主題，歡迎投資人踴躍觀看，掌握公司營運績效及未來產業前景。

櫃買中心指出，上櫃公司產業類別多元，產業聚落完整，且有不少在各產業領域深具特色的隱形冠軍，24日特別邀請三家公司參加「櫃買特色」主題的業績發表會，包括從事生產無線寬頻網路應用設備之網通廠商宇智（6470）、國內無線通訊網路產品之製造及行銷廠商神準，及烘焙設備大廠新麥線上直播說明。

櫃買中心表示，生技醫療產業是櫃買市場重要特色產業之一，截至10月底止，生技醫療類上櫃公司的總市值為6,091億元，占上櫃公司總市值約16%。26日將邀請醫療器材銷售與代理服務之領導廠商杏昌、主攻拋棄式醫療器材廠太醫，以及從事罕見疾病藥物與快速檢驗試劑代理銷售廠商科懋等三家公司經營團隊，線上直播說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

櫃買中心提到，隨著AIoT與5G技術的演進，半導體應用領域的發展備受期待，截至10月底止，半導體類上櫃公司的總市值為1.2兆元，占上櫃公司總市值約31%。11月27日安排「半導體應用」作為壓軸，邀請的公司有主攻安全辦識、行動周邊及電腦周邊發展之IC設計廠商展匯科、真空濺鍍設備及鍍膜代工廠商友威科及靜電放電防護元件廠商晶焱等三家公司現身說法。

本系列業績發表會主題多元豐富，各場次業績發表會簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人亦可於活動網頁提問欄位輸入想詢問公司的財務業務問題，另各場次皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看，歡迎至櫃買中心網站查詢（網址：https://www.tpex.org.tw；「首頁最新訊息櫃買影音」）。