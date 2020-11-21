鉅明高雄新廠 後年投產

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄報導

高球具代工廠鉅明（8928）規劃以7億元所打造的高雄和發產業園區新廠，經向高市府取得建照後，本月正式展開土木工程，預計明年底前完工，2022年投產，可為營運成長增新動能。

鉅明表示，該公司新廠投資主要是因應主要客戶TaylorMade對未來發展的需求，預期球桿頭代工數量將會持續逐年成長下，基於現有場地空間已不敷使用，計劃新增生產空間提高產能。

去年經與高雄和發產業園區籌備處接洽，雙方協議以每坪9萬餘元、總價2.89億元完成一塊占地面積3,185坪土地的申購作業，準備作為建廠之用。

雖然受疫情影響，鉅明新廠投資一度延宕；不過，眼見國內疫情穩定，上季向高市府提出建築執照和工廠設置許可申請，並獲通過後，本月開始啟動建廠工程。

新廠將配置地下一層和地上四層樓，樓地板面積約5,000坪，按工程進度規劃，希望能在明年第4季完工，預計2022年投產。

鉅明訂下整體產能目標為100萬顆球桿頭，希望能在未來數年內達標，將比現有的產能增加逾40%。

另，鉅明隨著TaylorMade拉貨回溫，第3季交出稅後純益0.25億元，年增3.14倍，每股純益0.5元的成績，累計前三季稅後純益為0.77億元，EPS 1.51元。

本季正邁入傳統的出貨旺季期，客戶除啟動新款式產品鋪貨外，同時也進一步增加現有產品庫存，依新單推進情況，鉅明營運高峰期起碼可延續至明年第2季。

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