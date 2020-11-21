大田接單滿載 營運熱

大田（8924）昨（20）日參加櫃買中心舉辦的業績發表會，該公司指出，第4季接單已達滿載水準，營運可續站穩高峰。大田說，明年下半年將推出革命性的新產品，將可吸引客戶群擴大下單，為業績增長增動能。

大田表示，今年上半年受到新冠肺炎疫情的影響，使得該公司營收較去年同期大為下滑，但自第3季起隨著美日高爾夫消費市場買氣反彈，各大高爾夫巡迴賽事陸續復賽，產業景氣明顯好轉。

大田也因美系主要客戶的獨特行銷手法奏效，球具熱賣下持續增加單量，成為公司穩定收益及成長的來源，第3季營收來到11.5億元，為近三年單季新高。進而推升第3季稅後純益為2.1億元，相較去年同期的1.05億元，成長1.06倍，每股純益（EPS）2.58元；累計今年前三季獲利為3.9億元，EPS達4.66元。

大田強調，在報復性消費買氣持續湧現下，品牌商們信心重建，本季進一步拉大力道追加現有款式產品的訂單；同時也加快腳步布局準備上市的新品鋪貨作業，有望再創佳績。

大田透露，明年下半年將推出革命性的新產品，希望能取代目前市面上的鈦合金開球桿頭，同時以此競爭優勢能滿足客戶需求，吸引客戶持續擴大下單，挹注營運和獲利。

大田昨日股價下跌1.9元，收在65.1元。

另外，大田認為，在後疫情時代的生活型態改變下，高爾夫打球人口有了結構性改變跡象，包括打球人數增加和年齡層下降，預期產業可重返成長趨勢，對代工業未來發展將有一定助益。