興櫃一周回顧／生技強彈 普生飆48％最猛

新冠肺炎疫苗報佳音，檢測、新藥股引領生技大軍強彈，激勵本周興櫃成交量再較上一周提升，達到83億元為11月來最佳，強勢股有23檔都漲逾一成，更較上周增逾二倍，並以新冠肺炎檢測股普生（4117）暴漲48%最猛。

本周進榜興櫃漲幅十強，多達六檔生技股，一掃第4季來興櫃缺乏主力軍的緩漲格局。在普生登高一呼下，智微、優你康、山太士、億而得、博錸、禾生技、台睿、仁新、奇鈦科等也登榜前十，接續還有銓寶、碩辣椒、亞洲教育、鈺寶、群登、碩鑽科技、德信、真好玩、全訊、智聯服務、云光、安成生技、連鋐科技等翻漲一成以上。

漲幅十強的六檔生技股，分別是普生、優你康、博錸、禾生技、台睿及仁新。

普生日前取得印度200萬劑新冠核酸檢測標案，預計12月出貨，此前已在印度和印尼各出貨10萬劑，印度每劑售價2美元，印尼4美元。普生因應流感開發同時檢測新冠肺炎及A、B型流感核酸檢測試劑，11月底向歐盟、美國和台灣申請認證。

智微減資新股10月掛牌大漲後，11月來再突破區間連拉六根紅，累積減資來已翻倍上漲。