網家攻B2C 擴大跨界結盟

網路家庭（8044）昨（20）日法說會，策略長兼投資長周磊表示，新跨入的金融服務與跨境業務，今年以來營收較去年接近倍增，預料明年仍將持續成長，網家也將繼續投資建立生態圈；至於B2C業務將擴大跨界結盟的範圍，朝O2O（線上到線下）整合邁進。

網家昨天應邀參加櫃買中心的業績發表會，周磊表示，受惠新冠肺炎，上半年電商市場蓬勃，帶動網家的業績上揚，第3季因為台灣疫情控制得宜，加上振興券發放帶動實體門市業績成長，電商的成長增速放緩。整體來說，營收主要來源B2C業務前三季保持年增，C2C業務商店街第3季持續獲利。網家昨天股價上漲0.4元，收91.8元。

周磊指出，網家持續開發新的業務，包括在B2C部分開新頻道家好選物，並跨界結盟與Global mall、中華電信MOD合作。隨著O2O（線上到線下整合）的浪潮，網家也亟思可以把線上的流量導到實體商家，幫助實體商家的人流。因此透過對內整合資源，對外擴大合作，未來也將有更多的跨界合作。