橘子手遊連發 業績帶勁

遊戲營運商橘子（6180）昨（20）日宣布，取得日本RPG手遊《彈射世界》繁中版代理權，預計於明年上半年在台港澳區雙平台上線。法人表示，橘子日前已推出新品《月光雕刻師》，年底還有IP手遊《龍之谷：新世界》上市，明年初也將舉辦大型線上活動匯聚人氣，預期將持續帶動橘子業績維持高檔。

橘子今年前三季累計合併營收83.2億元，年增14.3%；累計稅後純益8.1億元，年增18.6%；每股純益4.64元。橘子主力產品《天堂M》今年持續推出新職業與職業優化，線上遊戲《新楓之谷》表現也有回升，讓營收、獲利都有亮麗成績；外界看好，今年全年營收可望再度突破百億元，全年每股純益超越去年的5.1元。

橘子指出，《彈射世界》是由日本遊戲大廠Cygames與子公司Citail共同研發，玩法設計以「彈珠台」為基礎，加入冒險劇情、角色培養、戰鬥系統等RPG元素。分析機構App annie數據顯示，去年11月在日本上市的《彈射世界》，目前在日本App Store動作遊戲營收排行仍站穩百名以內，近期單日營收最佳曾達到第九名；在日本Google Play營收排行也穩定維持在30名上下，可見該遊戲具有不錯的黏著度。

展望明年，橘子將推出至少兩款代理遊戲、兩款自研遊戲。