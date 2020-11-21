陞達科上櫃 首日漲35％

風扇馬達驅動控制IC業者陞達科（4945）昨（20）日以每股38元掛牌上櫃，盤中最高站上54.4元，終場收51.3元，漲幅35%。陞達科董事長李坤蒼表示，審慎樂觀看明年。

陞達科今年前10月合併營收3.29億元，年增16.5％，前三季稅後淨利4,037萬元，年增32.8％，每股純益1.55元。法人估計，今年陞達科業績應可維持雙位數成長。

陞達科兩大業務包括風扇馬達驅動控制IC開發，以及微控制器（MCU）代理買賣，其中，前者在上半年業績占比達85％。陞達科的風扇馬達驅動IC業務約68％應用於伺服器散熱風扇，市占率16％，未來規畫持續開發IT產品散熱風扇應用以外的市場，陸續布局家電與車用市場。

李坤蒼說，目前其客戶的客戶端已囊括主要品牌廠，他滿有信心，陞達科將隨著客戶成長，後續仍有成長機會。

本來以為第3季伺服器市況會較淡，但相關出貨並沒有減少，第4季也還不錯，甚至有機會比第3季來得好。李坤蒼不諱言，目前晶圓代工產能吃緊，雖然陞達科明年爭取到的產能比今年多，但封測端的交期也拖長。