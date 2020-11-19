叡揚下月上櫃 20日起開始競拍

資訊軟體商叡揚資訊（6752）預計在12月10日掛牌上櫃，由群益金鼎證券主辦初次上櫃前現金增資發行新股2,500張，其中1,800張採競價拍賣，將於明（20）日起至11月24日進行競價拍賣作業，競拍底價為50元，每標單最低為1張，最高230張，以價高者優先得標。

叡揚今日在興櫃市場股價為69.9元，上漲0.92元，漲幅1.33%。

叡揚已成立超過30年，有企業e化軟體、資安及資訊治理、運帷服務，以及雲端與巨量資料服務等四大產品線，其中前二者營收占比皆在35%上下，是最主要的營收來源，運惟服務約占20%，其餘約10%則是雲端服務。

叡揚客戶涵蓋製造業如世界先進、先豐通訊，以及政府及國營事業單位如台北市政府、台灣國際造船，其他還有金融業、食品業、流通業等各式產業。叡揚為更貼近客戶需求，也開發出合規管理系統，發展為醫院評鑑系統並推廣至全臺75%的醫學中心，包含台大、北中南榮總等院所。

叡揚今年前3季累計合併營收達7.56億元，年增11.8%；稅後純益7,225萬元，年增68.9%；每股純益2.99元，高於去年同期的1.85元。在利潤方面，叡揚近三年毛利率、營益率及純益率節節攀升，純益率從2017年的3.85%一路上升到今年上半年的9.17%，成長幅度驚人。

財務長王佳琪表示，因為公司技術及產品開發越來越成熟，在履行合約時投入人力相對減少，經驗增加也提升成本控管能力，雙雙帶動毛利率向上；此外，產品組合中毛利最高、屬於自有產品的雲端和企業軟體比重增加，也提高整體毛利率。

展望後市，董事長張培鏞指出因為許多客戶會在年終驗收結案，預期下半年業績將會比上半年更好，並樂觀看待明年營運。對於公司後續發展，總經理陳世安表示，目前台灣客戶仍占九成以上，但未來將持續開拓海外市場，推廣能適用於各國企業、支援多國語言的知識管理軟體，並透過海外經銷夥伴推廣。