新普上季每股獲利7.8元

電池模組龍頭新普（6121）公布第3季財報獲利，單季毛利率衝上13%，創近八年來單季新高。本業獲利搶眼，單季稅後純益為15.33億元，季增近30%、年增近20.2%，每股稅後純益（EPS）7.8元，優於第2季6.39元與去年同期的6.64元。改寫歷史單季新高。

新普財報單季營收為228億元，季增16.5%、年增12%，營業利益20.5億元，季增高達63%、年增72.3%，但業外收益僅7,100萬元，相比上一季與去年同期大減八成以上。

單季毛利率13%，季增3個百分點、年增2個百分點，營益率為9%，優於第2季的6.4%與去同期的5.8%，淨利率為7%，季增0.48個百分點、年增2.9個百分點，獲利表現三率三升。

累計前三季營收568.6億元，年增10%，毛利率衝上11%，優於去年同期的10%；營業淨利為40.8億元，年增高達42%，淨利34.15億元，年增22%，每股稅後純益17.79元，優於去年同期的14.54元。前三季獲利表現也為歷年同期新高。

新普表示，毛利率表現佳，主因是產品組合優化，加上客戶需求殷切，高毛利產品出貨量大，不僅對第4季展望樂觀，訂單能見度更是一路看到明年上半年。

新普10月營收大幅成長，首度站上9字頭，達92.24億元，連續第二個月創下營收新高，新普前10月營收660.89億元，較去年同期勁揚12.6％。

新普董事長宋福祥之前表示，布局鋰電池模組有成，為筆記型電腦、智慧型手機等資訊產品鋰電池模組龍頭，持續穩定獲利，也投資新事業、積極轉型。

宋福祥說，除了二輪電動車市場維持高度成長外，因應智慧雲及公有雲需求快速上升，與不同產業別客戶合作，擴增大型企業及中小型企業伺服器相關產品開發，將是未來營收增加主要動力。