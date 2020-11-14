Q3 EPS／久禾光1.22元 先進光0.12元

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北報導

宅經濟發威，深耕NB市場的光學鏡頭廠第3季獲利亮眼，久禾光（6498）第3季每股純益以1.22元改寫單季新高。先進光第3季每股純益0.12元，擺脫連三季虧損。

久禾光在筆電市場市占率達四成，今年前三季稅後純益達8,123萬元，依股本3.05億元估計，每股純益2.65元，其中，第3季稅後純益3,732萬元，為單季新高，每股純益1.22元。

久禾光受惠新冠肺炎疫情，今年前十月營收達6.31億元，年增105%，預計明年上市櫃掛牌，成為光學族群新兵。昨（13）日在興櫃市場參考價為38.95元，上漲0.86元。

久禾光近年積極開發智慧物聯網、工業及醫療設備等新業務，力拚三年後，2023年來自非筆電應用收入占比達四成，以分散市場，並衝高毛利率。

久禾光目前來自NB營收占比逾七成，在筆電市場市占率達四成，今年以來受惠宅經濟發威，NB客戶拉貨強勁，今年營收連七個月成長後，10月營收月減9.15%，達8,028萬元。久禾光今年上半年獲利已超越去年全年，依前三季獲利表現，全年將改寫新猷。

因應鏡頭持續升級需求，久禾光估計今年將投入1億元資本支出，年增逾三成，汰舊換新設備，並強化模具開發，增加高階自動化機台數量，估計將占總產能四成。

先進光今年以來也因NB鏡頭出貨升溫，今年前十月營收25.02億元，年增37.5%，第3季營收8.65億元，為單季新高，季增6.8%，稅後純益約1,293萬元，每股純益0.12元，擺脫連三季虧損。累計今年前三季稅後淨損3,646萬元，每股淨損0.32元。

先進光昨天股價收35.8元，上漲1.85元，外資連兩日買超。

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