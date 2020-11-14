國鼎 血癌藥臨床報捷

國鼎生技（4132）昨（13）日表示，研發中小分子新藥Antroquinono，在俄羅斯執行的「復發型急性骨髓性白血病」執行臨床二期a階段人體試驗，試驗數據中，主要療效指標試驗優於已上市藥物二期試驗的平均結果。

國鼎表示，該新藥整體展現單一藥物不需要化療的治療方式、大多患者不需輸血、更高的緩解率、方便的口服及安全性的優勢，在血癌的治療是大的突破。

Antroquinono是小分子新藥，於2015年已獲美國FDA核准急性骨髓性白血病之孤兒藥資格認定。國鼎說，本次臨床試驗之正面結果有助於進行國際授權合作，以及後續向美國FDA申請新藥臨床及孤兒藥新藥上市許可。該小分子新藥係國鼎生技獨立研發，並擁完整專利權。

國鼎生技總經理蘇經天博士表示，目前復發型的AML治療非常不易且尚無標準療法，基於此次對於二線且復發血癌患者治療效果所獲致之信心，後續將規劃向美國FDA申請血癌第一線治療的二期臨床試驗。