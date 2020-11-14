興櫃一周回顧／共信強者恆強 大漲21％

台股近期輪動，金融、傳產、電子大型股接力拉抬，昨（13）日大盤指數再度刷新收盤紀錄，興櫃買氣同步成長連兩周躍升，本周成交額達81億元，較上周有近四成增長。生技飆股共信-KY（6617）帶頭衝，在本周漲幅達21%排第一。

本周興櫃漲幅前十有三檔「強恆強股」，包括共信、驊陞、山太士已在上周晉升漲幅前十，本周又入榜十強，且驊陞和共信分居冠亞軍，本周「你上我下」、還是包辦冠亞軍，山太士則打入三強。

其中共信自今年7月來就走出連漲趨勢，本周再以長紅棒突破區間，昨最高衝上251元續創新高，累積共信年漲幅已達186%。