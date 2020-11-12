晟德轉投資利益躍進 前三季獲利逾半個股本

晟德（4123）集團今（12）日公布今年第三季合併財務報告，單季稅後純益9.48億元，每股純益（EPS）2.09元，與去年同期0.07元比，大幅成長逾28倍，累計前三季EPS已達5.47元，獲利逾半個股本，截至9月底止每股淨值已來到36元。

晟德表示，第3季獲利豐收主因，是集團轉投資北京加科思的評價利益跳升，以及依權益法認列的澳優乳業獲利的穩步成長。其中北京加科思因核心產品SHP2抑制劑，與國際藥廠艾伯維達成重大授權協議，簽約金與里程碑金達8.55億美元，相關產品重大發展逐步體現於公司價值所致；另外，澳優乳業前三季歸屬母公司稅後淨利人民幣7.1億元，在疫情影響下仍保持雙位數成長，持續穩健貢獻晟德獲利。

此外，晟德轉投資的新藥開發公司順天醫藥，為加大對急性缺血性腦中風重磅新藥等產品的投資，正辦理私募現金增資發行新股2.95億股。晟德董事會昨日已通過決議，將以私募認購價格29元，認購順藥的私募，總投資金額為4.98億元， 認購後晟德占順藥的持股將由約28%增加到34%，集團持股37%。

晟德表示，集團轉投資其他公司近期表現，從資本市場到研發進展皆大有斬獲，包括博晟生醫、益安生醫子公司達亞國際、與長聖國際，皆獲櫃買中心上櫃審議委員會通過上櫃案之申請，可望借助資本市場推動企業再升級。

在研發方面，轉投資國光生技自主研發的新冠疫苗進度備受關注，目前已啟動一期臨床試驗、預計今年底進入二期臨床試驗，並攜手晟德集團另一家轉投資永昕生醫為疫苗原液量產夥伴。

晟德轉投資的細胞治療公司育世博，其自然殺手細胞產品ACE1702已順利於美國啟動一期臨床試驗，完成首位病患給藥；另東曜藥業自主研發產品TAB008（安維汀®生物類似藥）的新藥上市申請也順利獲中國藥監局受理。