快訊

怕熱就不要進廚房？新聞編輯室也需要同理心嗎？

晟德轉投資利益躍進 前三季獲利逾半個股本

經濟日報 / 記者謝柏宏／台北即時報導

晟德（4123）集團今（12）日公布今年第三季合併財務報告，單季稅後純益9.48億元，每股純益（EPS）2.09元，與去年同期0.07元比，大幅成長逾28倍，累計前三季EPS已達5.47元，獲利逾半個股本，截至9月底止每股淨值已來到36元。 

晟德表示，第3季獲利豐收主因，是集團轉投資北京加科思的評價利益跳升，以及依權益法認列的澳優乳業獲利的穩步成長。其中北京加科思因核心產品SHP2抑制劑，與國際藥廠艾伯維達成重大授權協議，簽約金與里程碑金達8.55億美元，相關產品重大發展逐步體現於公司價值所致；另外，澳優乳業前三季歸屬母公司稅後淨利人民幣7.1億元，在疫情影響下仍保持雙位數成長，持續穩健貢獻晟德獲利。

此外，晟德轉投資的新藥開發公司順天醫藥，為加大對急性缺血性腦中風重磅新藥等產品的投資，正辦理私募現金增資發行新股2.95億股。晟德董事會昨日已通過決議，將以私募認購價格29元，認購順藥的私募，總投資金額為4.98億元， 認購後晟德占順藥的持股將由約28%增加到34%，集團持股37%。

晟德表示，集團轉投資其他公司近期表現，從資本市場到研發進展皆大有斬獲，包括博晟生醫、益安生醫子公司達亞國際、與長聖國際，皆獲櫃買中心上櫃審議委員會通過上櫃案之申請，可望借助資本市場推動企業再升級。

在研發方面，轉投資國光生技自主研發的新冠疫苗進度備受關注，目前已啟動一期臨床試驗、預計今年底進入二期臨床試驗，並攜手晟德集團另一家轉投資永昕生醫為疫苗原液量產夥伴。

晟德轉投資的細胞治療公司育世博，其自然殺手細胞產品ACE1702已順利於美國啟動一期臨床試驗，完成首位病患給藥；另東曜藥業自主研發產品TAB008（安維汀®生物類似藥）的新藥上市申請也順利獲中國藥監局受理。

晟德

延伸閱讀

台達電強化邊緣運算 參與立端私募無擔保轉換公司債

晟德旗下生技股再添新兵 櫃買審議通過博晟生醫股票上櫃案

晟德轉投資 育世博生技擬赴美掛牌

來台投資綠電 私募基金併購、出場交易突破百億元

相關新聞

茶飲雙雄報喜 六角Q3獲利較上季翻倍、雅茗創單季新高

茶飲股雅茗-KY（2726）第3季財報表現可期，可望挑戰單季歷史新高，並弭平上半年虧損，轉虧為盈，激勵股價勁揚，盤中來到...

拚綠能建設在地化 業者疾呼：籌組國家儲能電池隊

全球高端磷酸系鋰電材料龍頭立凱-KY（5227）董事長張聖時疾呼，太陽能產業已經實現國產國造，呼籲政府也支持儲能電池10...

富強鑫轉盈 Q3每股賺0.41元

塑膠射出機大廠富強鑫（6603）昨（11）日公布第3季財報，受益大陸車燈等汽車零組件廠大舉增購設備，一掃上半年虧損陰霾，...

櫃買「好禮限時抽」 回響熱

櫃買中心力挺年輕投資族，「答題好禮限時抽」活動由櫃買中心、台灣證券交易所及台灣期貨交易所主辦，自10月29日上線後，即吸...

尖端醫攜手天福天美仕 攻大陸、東協再生醫療市場

尖端生醫（4186）昨（11）日與銘福集團旗下天福天美仕公司簽署合作備忘錄（MOU），規劃搶進大陸、東南亞再生醫療市場。

藏壽司轉盈 EPS 0.21元

亞洲藏壽司（2754）昨（11）日公布第3季財報，單季稅後純益2,347.7萬元，每股純益（EPS）0.6元，前三季稅後...

債券發行量 全年衝3兆

今年債券市場受到國際債券與公司債發行量大躍進，截至11月6日止，國內各類債券累計發行金額已達新台幣2兆9,116億元，較...

上季EPS估達12.3元 圓點拚當生技獲利王

生技股財報陸續公布，受疫情帶動，今年第3季獲利引領風騷的都是醫材廠，剛登興櫃的圓點奈米前三季每股純益（EPS）16.8元...

熱門新聞

華通、欣興 四檔錢景佳

產業進入淡季 太陽能股多檔股價今創波段新低

一個月一萬元該怎麼存股？多數人推薦這兩支：安心存

台股爆量創高 寫四大驚奇

國內輪胎業喊漲價 平均調幅10%以上

群聯第3季業外收益貢獻 單季每股賺9.3元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。