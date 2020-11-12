智冠EPS十年新高 盤中漲近7%

遊戲通路龍頭智冠（5478）公布第3季財報，前3季稅後純益達7.43億元、年增67%，每股純益6.11元不但已賺贏去年全年，也是近十年同期新高。受到財報報喜激勵，智冠今（12）日股價一度來到89.5元、上漲5.8元，漲幅將近7%。

智冠第3季單季每股純益2元，高於去年同期1.2元，略低於上季的2.02元。智冠近年多元發展有成，各事業群表現轉佳，也使獲利狀況更加穩定，不但首度達成連三季每股純益在2元以上，全年獲利也連續三年成長。

智冠表示，今年前3季數位遊戲、網路廣告行銷及金融科技等三大事業群，在營收和獲利都較去年同期大幅成長，展望第4季則有多款遊戲推出改版，可望維持營運動能不減。

在主要子公司方面，遊戲新幹線今年推出的《三國群英傳M》、《古劍奇譚網路版》表現優異，前3季獲利1.39億元。法人表示，和去年獲利不到3,000萬元相比，今年遊戲新幹線的表現已遠超出預期。遊戲新幹線副總經理張益民則指出，明年公司會以手遊為主要產品，並進一步推展海外布局。

此外，專注網路廣告行銷業務的子公司一帆數位，前3季獲利4,263萬元，已逼近去年全年獲利4,700餘萬元；金融科技子公司藍新科技去年全年虧損約1,000萬元，今年前3季則已獲利2,045萬元，顯示在市場用戶擴大之下，經濟規模已達到獲利水準，未來可望持續擴張利潤。

智冠股價在今年7月初來到近六年新高的129元後，因為子公司網龍新手遊《黃易群俠傳M》表現不如預期，智冠股價連帶受到影響，一路下滑至10月底的波段低點80.1元，近期則略有回升。