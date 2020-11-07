Q3 EPS／全家3.27元 創新高

經濟日報 / 記者陳書璿／台北報導

全家（5903）昨（6）日公布前三季獲利，單第3季稅後純益7.29億元，年增23.96%，第3季每股純益3.27元，創歷史新高；累計前三季稅後純益為16.19億元，年增20.02%，每股稅後純益達7.25元。

全家表示，獲利成長主要受惠本業便利商店整體表現穩健，店數淨增171家，較去年同期增加6%，既存店日均銷售成長3.5%，也因為銷售成長，進一步帶動轉投資的福比麵包、日翊文化、全台物流的獲利也同步成長。

全家表示，以今年前三季的績效來看，本業依然受惠於長期布局深耕的三大策略，包括鮮食座位經濟、會員點數經濟以及電商網購經濟。

其中，鮮食營收年增一成，因現煮咖啡本質提升、單品咖啡、App寄杯的熟客養成計畫下，成長力道強勁。

至於目前會員人數近1,300萬人，藉由紅利點數、行動隨時取等功能有效黏著會員，致會員占整體營收占比穩定維持在近五成左右，也推升了整體客單價。

疫情助長的宅居網購趨勢，逐漸成為新常態，一方面帶動了冷凍商品商機勃發，成長達五成，另一方面三大開店平台也助攻了小賣家交易活絡，兩者皆有助整體EC業績向上。

至於轉投資部分，對獲利挹注的成長力道，主要來自於支援本業的福比麵包、日翊文化、全台物流。

而關係企業下的餐飲事業，上半年雖受到疫情衝擊，但進到第3季營收獲利雙成長，旗下兩大品牌－大戶屋與bb.q chicken皆持續展店中。

中國地區全家便利商店受新冠肺炎影響的衝擊效應持續，截至9月底為止共計2892店，共九個地區。

展望第4季營運，全家表示，截至9月底，總店數達3,719家。

全家也將瞄準溫降與電商商機，會員、EC、鮮食等重點政策將多箭齊發，輔以超過3,000個LINE社群電商「全+1行動購」團購商機的掌握，皆可望注持續注入成長新動能。

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