Q3 EPS／明安1.86元 接單滿載

高球具代工廠明安（8938）昨（6）日公布第3季財報，受益品牌客戶群回補庫存，單季交出2.51億元獲利成績，年增2.33倍。步入第4季，該公司新舊款式產品訂單滿載，正重返旺季出貨水準，營運上攻可期。

明安表示，先前受到新冠肺炎疫情影響，美歐地區僅有約30%球場開放，加上各國封城措施波及高球具銷售；不過，自第2季末開始，隨著各地陸續解封，銷售表現快速轉佳，客戶群紛紛啟動補貨行動，拉貨力道大幅增強，挹注上季營收達32.36億元，年增44.8%。

獲利方面，則拜出貨大增和產品組合調整之賜，帶動毛利率由去年同期的16.4%拉高為21.6%，推升單季稅後純益達2.51億元，年增2.33倍，每股稅後純益1.86元，累計今年前三季稅後純益為3.93億元，每股稅後純益2.91元。明安昨日上漲0.15元，收在39.8元。

展望本季營運，該公司進一步指出，目前主力客戶對於新款式產品出貨已排定時程，依在手接單情況，至今年年底前均處於滿載，出貨旺季可延續至明年首季。

另外，明安子公司明揚昨日也公布上季財報，第3季獲利0.37億元，年減13.9%，每股稅後純益0.72元；累計今年前三季獲利0.35億元，每股稅後純益為0.69元。

惟步入本季，明揚目前產能稼動率也已達滿載水準，第4季確定重返出貨旺季。