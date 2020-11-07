Q3 EPS／明安1.86元 接單滿載

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄報導

高球具代工廠明安（8938）昨（6）日公布第3季財報，受益品牌客戶群回補庫存，單季交出2.51億元獲利成績，年增2.33倍。步入第4季，該公司新舊款式產品訂單滿載，正重返旺季出貨水準，營運上攻可期。

明安表示，先前受到新冠肺炎疫情影響，美歐地區僅有約30%球場開放，加上各國封城措施波及高球具銷售；不過，自第2季末開始，隨著各地陸續解封，銷售表現快速轉佳，客戶群紛紛啟動補貨行動，拉貨力道大幅增強，挹注上季營收達32.36億元，年增44.8%。

獲利方面，則拜出貨大增和產品組合調整之賜，帶動毛利率由去年同期的16.4%拉高為21.6%，推升單季稅後純益達2.51億元，年增2.33倍，每股稅後純益1.86元，累計今年前三季稅後純益為3.93億元，每股稅後純益2.91元。明安昨日上漲0.15元，收在39.8元。

展望本季營運，該公司進一步指出，目前主力客戶對於新款式產品出貨已排定時程，依在手接單情況，至今年年底前均處於滿載，出貨旺季可延續至明年首季。

另外，明安子公司明揚昨日也公布上季財報，第3季獲利0.37億元，年減13.9%，每股稅後純益0.72元；累計今年前三季獲利0.35億元，每股稅後純益為0.69元。

惟步入本季，明揚目前產能稼動率也已達滿載水準，第4季確定重返出貨旺季。

延伸閱讀

本業+轉投資同步成長 盛弘今年前三季EPS 1.6元。

水貂養殖場爆新型冠狀病毒突變 丹麥西北區封城

英相呼籲待在家 民調4成年輕人耶誕節仍要聚會

高球／參賽人數創新高 花蓮縣長盃落幕

相關新聞

原相 本季營收將創高

感測IC大廠原相（3227）昨（6）日召開法說會，第4季包括滑鼠、真無線（TWS）藍牙與安防等應用將成長，整體營收可望季...

Q3 EPS／明安1.86元 接單滿載

高球具代工廠明安（8938）昨（6）日公布第3季財報，受益品牌客戶群回補庫存，單季交出2.51億元獲利成績，年增2.33...

Q3 EPS／全家3.27元 創新高

全家（5903）昨（6）日公布前三季獲利，單第3季稅後純益7.29億元，年增23.96%，第3季每股純益3.27元，創歷...

Q3 EPS／凡甲1.99元 將減資25％

連接器廠凡甲（3526）昨（6）日公布第3季稅後純益1.44億元，年增0.6%，季減30.4%，第3季每股純益1.99元...

Q3 EPS／群翊1.05元 能見度佳

蘋果PCB相關設備廠商群翊（6664）昨（6）日公告簡易財報數字，前三季淨利約2.29億元、年減約8.8%，前三季每股稅...

興櫃一周回顧／銅板股熱 驊陞漲最猛

美國總統大選開票，外資回流台股同步帶動興櫃買氣成長，本周興櫃成交近60億元，較前周增11億元，終結選前衰減頹勢。市場資金...

元太10月營收15.97億元 近13月新高

元太（8069）今（6）日公布10月合併營收達15.97億元，月增4.03%、年增13.55%，營收連四個月攀升，也是近...

上月業績／鈺太+2.7％ 締新猷

微機電（MEMS）麥克風廠鈺太（6679）昨（5）日公布10月營收，續創歷史新高。法人估計，由於客戶拉貨需求仍強勁，本季...

叡揚 明年展望樂觀

興櫃資訊軟體業者叡揚資訊（6752）預計12月上旬掛牌上櫃，昨（5）日舉辦上櫃前業績發表會，董事長張培鏞表示，今年在疫...

上月業績／原相攻頂 瑞昱下滑

感測IC大廠原相（3227）近期營運持續火熱，昨（5）日公布10月業績，續創歷史新高；網通晶片廠瑞昱10月業績則呈現回檔...

中美晶 Q3獲利增10%

太陽能廠中美晶（5483）擺脫長約包袱，昨（5）日公告的第3季財報展現亮眼成績，稅後純益達16.72億元，季增10.3%...

頎邦勁升45% Q4續旺

面板驅動IC封測廠頎邦（6147）測試產能供不應求，第3季稅後純益10.15億元，季增45.35%，站上近四個季度高點；...

熱門新聞

拜登概念股 迎新一波行情

高股息ETF配息全出爐！你賺股息賠價差了嗎？

證交所示警風險：美德醫療、泰金寶DR 9日起延長撮合

生技、陸股ETF 開趴

台積電不給力 台股收漲54點、站上萬三就差一步

台股開盤上漲33點 股后矽力-KY亮燈漲停

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。