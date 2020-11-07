Q3 EPS／凡甲1.99元 將減資25％

連接器廠凡甲（3526）昨（6）日公布第3季稅後純益1.44億元，年增0.6%，季減30.4%，第3季每股純益1.99元，去年同期每股純益2.23元，第2季每股純益2.88元。

凡甲今年前三季稅後純益4.02億元，年增51.1%，前三季每股純益5.65元，去年同期為4.14元。凡甲表示，第4季淡季不淡。

凡甲是連接器大廠，目前營收占比最大的應用為伺服器，其次是筆電產品和車用產品。

英特爾伺服器新處理器平台 Ice Lake明年第1季上市，第4季處於平台轉換期的淡季，凡甲認為，去化庫存令終端客戶觀望，但2021年有高速院算、大數據、人工智慧、5G等應用出籠，伺服器領域的長期展望無虞。

凡甲主業為伺服器用線，台灣六家伺服器組裝廠都是凡甲客戶，主要是高功率／高速／大電流連接器，蘇州二廠在去年底量產，出貨量逐步穩定放大。

凡甲近期將現金減資25％，股東每股可退回2.5元，此案將在12月舉行股東臨時會討論，呈主管機關申報後生效，可能在明年3、4月完成。