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Q3 EPS／群翊1.05元 能見度佳

經濟日報 / 記者尹慧中／台北報導

蘋果PCB相關設備廠商群翊（6664）昨（6）日公告簡易財報數字，前三季淨利約2.29億元、年減約8.8%，前三季每股稅後純益約4.16元，略低於去年同期4.56元；第3季單季每股稅後純益約1.05元，受匯損影響，較去年同期1.46元下滑，但為歷年同期第三高表現。

群翊表示，上半年受新冠疫情影響裝機，第3季遇到匯兌損失，若不計算業外匯損部分，前三季本業獲利優於去年同期。

展望未來，群翊指出，設備端的第4季影響已降低，傳統旺季需求較往年9-10月遞延約一個月，最近多數客戶開始催促設備交機，「被訂單追著跑」，能見度到明年第2季。

群翊近期研發出新款真空壓平貼膜機，配合客戶擴充ABF載板與高階PCB製程所需。群翊觀察，車用板市場今年相對沒有大投資，近期歐洲部分區域封城一個月，設備到終端生產有三個月的緩衝時間，若歐洲市場逐步恢復正常，有助設備採購需求。群翊持續配合日系、韓系大廠，前進越南布局。

在半導體應用上，群翊去年配合一線半導體大廠EMIB（嵌入式多晶片互連橋接）提供套裝設備服務，業界看好，相關應用可協助提升網通晶片通訊的生產速度，並加速高速傳輸晶片等生產。群翊主業為塗佈、乾燥、曝光及周邊自動化設備研發製造，塗布烘烤線市占率已是世界第一。

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