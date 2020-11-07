興櫃一周回顧／銅板股熱 驊陞漲最猛

美國總統大選開票，外資回流台股同步帶動興櫃買氣成長，本周興櫃成交近60億元，較前周增11億元，終結選前衰減頹勢。市場資金炒熱銅板股，由驊陞（6272）、優你康、影一等不及50元個股包辦漲幅前三。

本周進榜興櫃漲幅十強，全數翻漲逾一成，其中七檔是50元以下銅板股，包括驊陞、優你康、影一、漢達、力士、山太士及歐普羅，另共信-KY、臺慶科、智聯服務也打入前十。

驊陞9月營收轉雙成長，股價自10月中發動，在首波從3元倍增到6元，本周再從5元拉升到7.9元，成交量同步放大到9,573張創掛牌最大。優你康本周股價觸底反彈，累積今年來優你康仍下跌七成以上。