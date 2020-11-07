原相 本季營收將創高

感測IC大廠原相（3227）昨（6）日召開法說會，第4季包括滑鼠、真無線（TWS）藍牙與安防等應用將成長，整體營收可望季增10％至15％，意味本季營收續創歷史新高，今年業績估計年增三成以上。

原相日前公布第3季財報，營收與獲利雙創歷史新高，合併營收為21.82億元，表現優於預期，季增21.1％，年增21.2％，獲利為4.35億元，季增約54％，年增約36％，每股純益為3.16元。

原相表示，電競滑鼠、掃地機等應用市場需求強勁，是第3季業績優於預期的主因。原相第3季受惠於較佳的產品組合，毛利率由第2季的56.5％，增至59％。

原相累計前三季合併營收56.8億元，年增37.3％，毛利率57.8％，獲利9.84億元，年增94.6％，每股純益7.18元。

展望第4季，原相評估，由於電競與TOG滑鼠、安防、TWS與掃地機等應用，將帶動第4季業績約季增10％至15％之間。其中電競與TOG滑鼠需求預期仍強勁，其他滑鼠業務也會呈現季增，所以本季整體滑鼠業績估計將季增15％至20％。

同時，安防客戶需求強勁，本季相關業績有望季增五成。而本季TWS應用估計將季增雙位數百分比，但需視封測產能的狀況而定。

原相認為，遊戲機應用需求還不錯，只是受季節性波動影響，本季相關業績可能季減15％至20％，仍年增五成以上。