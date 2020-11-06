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叡揚12月掛牌上櫃 明年展望樂觀

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

興櫃資訊軟體業者叡揚資訊（6752）預計將在12月上旬掛牌上櫃，董事長張培鏞表示，今年在疫情下各產業客戶雖有增減，但訂單總量幾乎沒有受到影響，也樂觀看待明年營運狀況。

叡揚已成立超過30年，有企業e化軟體、資安及資訊治理、運帷服務，以及雲端與巨量資料服務等四大產品線，其中前二者營收占比皆在35%上下，是最主要的營收來源，運惟服務約占20%，其餘約10%則是雲端服務

在客戶方面，政府單位、金融業者為叡揚的最主要客戶，其中全台銀行業者的覆蓋率高達100%，亦即每家銀行業者都有使用叡揚的產品或服務；其他客戶還包括醫療、製造及電信業者等，全台有84%的醫學中心都是叡揚的客戶。

叡揚今年前9月累計合併營收達7.56億元，年增11.8%。上半年每股純益1.8元，則較去年同期的0.51元成長不少。在利潤方面，叡揚近三年毛利率、營益率及純益率節節攀升，純益率從2017年的3.85%一路上升到今年上半年的9.17%，成長幅度驚人。

財務長王佳琪表示，因為公司技術及產品開發越來越成熟，在履行合約時投入人力相對減少，經驗增加也提升成本控管能力，雙雙帶動毛利率向上；此外，產品組合中毛利最高、屬於自有產品的雲端和企業軟體比重增加，也提高整體毛利率。

展望後市，張培鏞指出因為許多客戶會在年終驗收結案，預期下半年業績將會比上半年更好，並樂觀看待明年營運。對於公司後續發展，總經理陳世安表示，目前台灣客戶仍占九成以上，但未來將持續開拓海外市場，推廣能適用於各國企業、支援多國語言的知識管理軟體，並透過海外經銷夥伴推廣。

軟體 雲端服務 毛利率

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