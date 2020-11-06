上月業績／鈺太+2.7％ 締新猷

微機電（MEMS）麥克風廠鈺太（6679）昨（5）日公布10月營收，續創歷史新高。法人估計，由於客戶拉貨需求仍強勁，本季業績有望持續逐月成長，帶動單季業績再創新猷。

鈺太10月合併營收為1.86億元，月增2.7％，年增47.1％，前十月合併營收為15.14億元，年增33.2％。

鈺太第3季營收與獲利雙創歷史新高，單季營收首度突破5億元，每股純益為2.03元；累計前三季獲利2.09億元，年增77.5％，每股純益為5.12元。

鈺太傳統旺季在第3季，第4季業績多為季減，但今年因新冠肺炎疫情帶動在家工作與線上學習的NB應用，鈺太受惠，業績成長動能到年底都未見減弱。

鈺太數位MEMS麥克風（D-MIC）為主力產品，業績占比超過六成，主攻NB應用，今年Chromebook需求熱絡，拉高鈺太今年在NB應用的市占率可達四成，明年更邁向五成水準。鈺太去年D-MIC出貨量約9,000萬顆，今年上半已出貨近6,500萬顆，且上修D-MIC出貨量目標，估計可達1.5億顆。

法人估計，鈺太今年業績將可達18億元之上，改寫新高紀錄，年增約三成水準，每股純益可望達7元以上。鈺太昨日股價上漲9元，收222元，投信近期調節持股，呈現連四賣，自營商則連兩個交易日買超。