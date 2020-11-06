快訊

台東海域02：36地震 規模5.4 最大震度綠島4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上月業績／鈺太+2.7％ 締新猷

經濟日報 / 記者鐘惠玲／台北報導

微機電（MEMS）麥克風廠鈺太（6679）昨（5）日公布10月營收，續創歷史新高。法人估計，由於客戶拉貨需求仍強勁，本季業績有望持續逐月成長，帶動單季業績再創新猷。

鈺太10月合併營收為1.86億元，月增2.7％，年增47.1％，前十月合併營收為15.14億元，年增33.2％。

鈺太第3季營收與獲利雙創歷史新高，單季營收首度突破5億元，每股純益為2.03元；累計前三季獲利2.09億元，年增77.5％，每股純益為5.12元。

鈺太傳統旺季在第3季，第4季業績多為季減，但今年因新冠肺炎疫情帶動在家工作與線上學習的NB應用，鈺太受惠，業績成長動能到年底都未見減弱。

鈺太數位MEMS麥克風（D-MIC）為主力產品，業績占比超過六成，主攻NB應用，今年Chromebook需求熱絡，拉高鈺太今年在NB應用的市占率可達四成，明年更邁向五成水準。鈺太去年D-MIC出貨量約9,000萬顆，今年上半已出貨近6,500萬顆，且上修D-MIC出貨量目標，估計可達1.5億顆。

法人估計，鈺太今年業績將可達18億元之上，改寫新高紀錄，年增約三成水準，每股純益可望達7元以上。鈺太昨日股價上漲9元，收222元，投信近期調節持股，呈現連四賣，自營商則連兩個交易日買超。

營收

延伸閱讀

耕興10月營收3.06億元 優於去年同期

鼎炫10月營收2.42億元 年增48.7%

鈺太10月業績續創新高 本季估可再攀峰

原相10月業績 續創歷史新高

相關新聞

上月業績／鈺太+2.7％ 締新猷

微機電（MEMS）麥克風廠鈺太（6679）昨（5）日公布10月營收，續創歷史新高。法人估計，由於客戶拉貨需求仍強勁，本季...

叡揚 明年展望樂觀

興櫃資訊軟體業者叡揚資訊（6752）預計12月上旬掛牌上櫃，昨（10）日舉辦上櫃前業績發表會，董事長張培鏞表示，今年在疫...

上月業績／原相攻頂 瑞昱下滑

感測IC大廠原相（3227）近期營運持續火熱，昨（5）日公布10月業績，續創歷史新高；網通晶片廠瑞昱10月業績則呈現回檔...

中美晶 Q3獲利增10%

太陽能廠中美晶（5483）擺脫長約包袱，昨（5）日公告的第3季財報展現亮眼成績，稅後純益達16.72億元，季增10.3%...

頎邦勁升45% Q4續旺

面板驅動IC封測廠頎邦（6147）測試產能供不應求，第3季稅後純益10.15億元，季增45.35%，站上近四個季度高點；...

鈊象好威 每股賺13.22元

遊戲股王鈊象（3293）昨（5）日公布第3季稅後純益9.3億元，季增二成，年增57.3%，每股純益13.22元，改寫單季...

上月業績快報／穩懋+0.9% 動能強勁

穩懋（3105）昨（5）日公告10月營收22.4億元，月增0.9%，連五個月走揚，攀上今年來高點，但較去年同期衰退3.6...

立凱電攻儲能 成拜登概念股

民主黨候選人拜登(Joe Biden)美國總統大位勝券在握，台灣也有不少儲能相關個股，像是全球高端磷酸系鋰電材料龍頭立凱...

這檔生技股超猛！圓點奈米登錄興櫃首日 漲破300元

圓點奈米（6797）專攻分子診斷前段核酸萃取，今（5）日以每股75元登錄興櫃，開盤以89.9元開出，盤中一度衝高到380...

泰博新冠快篩檢測試劑獲外銷許可 股價勁揚

泰博（4736）公告新冠快篩檢測試劑獲得出口許可，由於泰博先前已取得「新冠快篩檢測試劑歐盟認證」（CE marking）...

合一7日線上法說 說明新藥研發

合一生技將在7日舉行今年第三次線上法說會，向投資大眾說明公司重要新藥研發進度與營運現況。此次法說會也是合一月前所承諾的時...

意德士上櫃 首日漲20％

半導體設備耗材供應商意德士科技（7556）昨（30）日以每股88元掛牌上櫃，意德士主要業務為研發設計半導體先進製程設備為...

熱門新聞

配息銅板價？ 00878股息50元 意外創歷史紀錄

這檔生技股超猛！圓點奈米登錄興櫃首日 漲破300元

拜登入主白宮機率高 這幾檔概念股漲停同慶

日立奪永大過程 網友指「半澤2」神劇情翻版

假避險、真炒匯 央行出招控管外資買反向ETF

iPhone12激勵 鴻海10月營收月增三成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。