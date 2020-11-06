漢來美食 Q3每股賺3.99元

漢來美食（1268）昨（5）日公布第3季財務報告，受惠於國內疫情趨穩定、政府振興消費措施加持再加上逆勢展店及轉投資股利挹注，漢來美食第3季每股獲利達3.99元，寫下單季歷史新高紀錄。

漢來美食第3季單季營收為10.14億元，年增率8%，營業淨利1億元，年增率40%，每股盈餘3.99元，刷新單季獲利新高記錄。累計前三季營收24.6億元、稅後淨利2.1億元，每股盈餘5.63元。

漢來美食表示，上半年受疫情影響，第1季及第2季的每股盈餘僅分別為0.64元及1.01元，但第3季業績發威，每股盈餘躍升至3.99元，較去年同期1.54元一舉增加2.45元，創單季歷史新高。累計前三季，依加權平均股數計算，每股盈餘5.63元已接近去年同期5.78元的成績。

分析第3季業績飆升因素，受惠於國內疫情趨向穩定、政府振興消費措施、報復性消費力道強勁以及暑假檔期加溫等因素的利多堆疊，再加上7-8月逆勢展店及投入電商事業的策略奏效，使營收年增8%、季增67%，且因幾個主力品牌餐廳的毛利率提高及營業費用控制得宜，使營業淨利年增40%、季增288%，除本業努力以外，還有來自業外投資取得的現金股利也是大補丸，使稅後淨利年增160%、季增295%。