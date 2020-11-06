漢來美食 Q3每股賺3.99元

經濟日報 / 記者黃淑惠林政鋒／台北報導

漢來美食（1268）昨（5）日公布第3季財務報告，受惠於國內疫情趨穩定、政府振興消費措施加持再加上逆勢展店及轉投資股利挹注，漢來美食第3季每股獲利達3.99元，寫下單季歷史新高紀錄。

漢來美食第3季單季營收為10.14億元，年增率8%，營業淨利1億元，年增率40%，每股盈餘3.99元，刷新單季獲利新高記錄。累計前三季營收24.6億元、稅後淨利2.1億元，每股盈餘5.63元。

漢來美食表示，上半年受疫情影響，第1季及第2季的每股盈餘僅分別為0.64元及1.01元，但第3季業績發威，每股盈餘躍升至3.99元，較去年同期1.54元一舉增加2.45元，創單季歷史新高。累計前三季，依加權平均股數計算，每股盈餘5.63元已接近去年同期5.78元的成績。

分析第3季業績飆升因素，受惠於國內疫情趨向穩定、政府振興消費措施、報復性消費力道強勁以及暑假檔期加溫等因素的利多堆疊，再加上7-8月逆勢展店及投入電商事業的策略奏效，使營收年增8%、季增67%，且因幾個主力品牌餐廳的毛利率提高及營業費用控制得宜，使營業淨利年增40%、季增288%，除本業努力以外，還有來自業外投資取得的現金股利也是大補丸，使稅後淨利年增160%、季增295%。

漢來美食 疫情

延伸閱讀

電商慶20周年 15日三王三后兩天團台北小巨蛋尬聲

博弘運用AWS 助電商雙11衝業績

企業衝電商 愛爾達也推線上購物衝刺雙11

高雄台南花蓮5國小生師異地共學 挑戰3417公尺合歡主峰

相關新聞

圓點奈米 生技新股王

台灣圓點奈米（6797）昨（5）日以每股75元登錄興櫃，開盤以89.9元開出，盤中一度衝高到380元，收盤價356.5元...

漢來美食 Q3每股賺3.99元

漢來美食（1268）昨（5）日公布第3季財務報告，受惠於國內疫情趨穩定、政府振興消費措施加持再加上逆勢展店及轉投資股利挹...

上月業績／鈺太+2.7％ 締新猷

微機電（MEMS）麥克風廠鈺太（6679）昨（5）日公布10月營收，續創歷史新高。法人估計，由於客戶拉貨需求仍強勁，本季...

叡揚 明年展望樂觀

興櫃資訊軟體業者叡揚資訊（6752）預計12月上旬掛牌上櫃，昨（10）日舉辦上櫃前業績發表會，董事長張培鏞表示，今年在疫...

上月業績／原相攻頂 瑞昱下滑

感測IC大廠原相（3227）近期營運持續火熱，昨（5）日公布10月業績，續創歷史新高；網通晶片廠瑞昱10月業績則呈現回檔...

中美晶 Q3獲利增10%

太陽能廠中美晶（5483）擺脫長約包袱，昨（5）日公告的第3季財報展現亮眼成績，稅後純益達16.72億元，季增10.3%...

頎邦勁升45% Q4續旺

面板驅動IC封測廠頎邦（6147）測試產能供不應求，第3季稅後純益10.15億元，季增45.35%，站上近四個季度高點；...

鈊象好威 每股賺13.22元

遊戲股王鈊象（3293）昨（5）日公布第3季稅後純益9.3億元，季增二成，年增57.3%，每股純益13.22元，改寫單季...

上月業績快報／穩懋+0.9% 動能強勁

穩懋（3105）昨（5）日公告10月營收22.4億元，月增0.9%，連五個月走揚，攀上今年來高點，但較去年同期衰退3.6...

立凱電攻儲能 成拜登概念股

民主黨候選人拜登(Joe Biden)美國總統大位勝券在握，台灣也有不少儲能相關個股，像是全球高端磷酸系鋰電材料龍頭立凱...

這檔生技股超猛！圓點奈米登錄興櫃首日 漲破300元

圓點奈米（6797）專攻分子診斷前段核酸萃取，今（5）日以每股75元登錄興櫃，開盤以89.9元開出，盤中一度衝高到380...

泰博新冠快篩檢測試劑獲外銷許可 股價勁揚

泰博（4736）公告新冠快篩檢測試劑獲得出口許可，由於泰博先前已取得「新冠快篩檢測試劑歐盟認證」（CE marking）...

熱門新聞

配息銅板價？ 00878股息50元 意外創歷史紀錄

這檔生技股超猛！圓點奈米登錄興櫃首日 漲破300元

拜登入主白宮機率高 這幾檔概念股漲停同慶

日立奪永大過程 網友指「半澤2」神劇情翻版

假避險、真炒匯 央行出招控管外資買反向ETF

iPhone12激勵 鴻海10月營收月增三成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。