圓點奈米 生技新股王

經濟日報 / 記者陳書璿／台北報導

台灣圓點奈米（6797）昨（5）日以每股75元登錄興櫃，開盤以89.9元開出，盤中一度衝高到380元，收盤價356.5元，成功擠下生技股王達亞、股后合一，躍升為生技新股王，堪稱是疫情造就的防疫隱形冠軍。

圓點是全台最大的奈米磁珠、RNA（核糖核酸）純化萃取試劑與核酸萃取機供應商，創辦人暨總經理簡建興表示，目前在手訂單量已滿載至2021年上半年，已規劃於林口建新廠，產能為現有產能兩倍，最快可於2021年第1季投產。

簡建興表示，累積今年前九月，已銷售出1,200萬人次的快篩試劑，核酸萃取試劑以目前產能每月400萬人次來說，供不應求，已在林口建置3,000坪廠房，目前規劃九條產線，至少為現有產能的兩倍，最多可追加至11條產線，預計12月起將陸續試量產。

圓點截至今年前九月公司營收為8.9億元，其中核酸萃取試劑占營收47%，搭配的儀器也占47%，基本上九成都是外銷訂單為主，國外檢測/診斷試劑大廠都是客戶。簡建興表示，目前的競爭對手是國際大廠羅氏、Qiagen，目前一直都與大廠洽談中，明年不排除與國外診斷大廠合作代工。

創立於2004年的圓點，其實是國內老牌DNA/RNA檢驗試劑廠商，病毒核酸RNA萃取試劑客戶，包括台灣疾管署及中國大陸疾管署，擁有奈米磁珠專利和台灣（TFDA）二類醫療器材許可證。

圓點去年營收1.13億元，每股淨損2.04元；不過，今年前三季營收衝上8.95億元，年成長率955.14％，營運成長三級跳。其中，9月營收2.79億元已逼近上半年營收2.99億元，法人以上半年每股純益4.56元推算，預期9月在產能稼動率大幅提升下，單月EPS將逾5元。目前圓點產能滿載，加上擴產，法人預估，第4季每股純益將挑戰15元，由於在手訂單暢旺，圓點奈米今年每股純益可望問鼎30元大關。

營收 奈米

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台灣圓點奈米技術 11月5日興櫃掛牌

圓點 全年拚賺三股本

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