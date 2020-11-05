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歷史新高 漢來美食Q3每股賺3.99元

聯合報 / 記者林海／台北即時報導

漢來美食（1268）今（5）日公告第三季財報，單季營收10.14億元，年增8%；稅後純益1.48億元，較去年同期成長160%，每股純益3.99元，創單季新高記錄，累計前三季營收24.6億元、稅後純益2.1億元，每股純益5.63元。

漢來美食表示，第三季表現亮眼，外部主要有國內疫情趨向穩定、政府振興消費措施、報復性消費力道強勁以及暑假檔期加溫等因素的利多堆疊，內部則因7~8月逆勢展店及投入電商事業的策略奏效，使營收年增8%、季增67%。

漢來美食指出，幾個主力品牌餐廳之毛利率提高及營業費用控制得宜，使營業淨利年增40%、季增288%，而除了本業努力以外，還有來自業外投資取得的現金股利也是大補丸，使稅後純益年增160%、季增295%。

展望第四季，漢來美食表示，10月的業績仍是強強滾，有兩個品牌店開出，分別是高雄漢神巨蛋的小蔬食「五梅先生」和新品牌桃園台茂購物中心的「上菜」片皮鴨專賣店，「上菜」雖是新品牌，但也是集團在經營策略上朝向輕資產轉型的代表作之一，主打菜色是國人喜愛的片皮鴨料理，23日投入營運以來，業績天天開出紅盤，預期將再成為另一創造營利的小金雞。

漢來美食指出，今年的尾牙和喜宴預訂狀況目前已恢復以往水準，只要疫情不反撲，進入年底餐飲旺季，主要品牌之一的宴會廳之營運也將推升營收動能，加上下半年展店的成績斐然，整體來看，漢來美食2020全年的獲利仍有機會超前2019年。

漢來美食 營收

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