泰博新冠快篩檢測試劑獲外銷許可 股價勁揚

泰博（4736）公告新冠快篩檢測試劑獲得出口許可，由於泰博先前已取得「新冠快篩檢測試劑歐盟認證」（CE marking），泰博獲衛福部核備已完成審定程序，可望順利出貨歐洲通路，啟動外銷市場。泰博今（5）日股價在利多消息激勵下，早盤來到228.5元，漲幅逾6%。

泰博表示，公司新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑的外銷專用查驗登記申請案，已經台灣衛生福利部食品藥物管理署來函通知，完成審定程序。

市場看好，泰博取得衛福部許可後可望擴大新冠快篩試劑產能，月產能可望翻倍，由200萬劑擴展到500萬劑，明年並可望進一步擴展到1,000萬劑，若順利銷售，將為公司帶來每個月20億元的營收。此外，也傳出國內衛福部有意向泰博採購快篩試劑。

泰博日前公告第3季財報，累計前三季營收44.99億元，年增50.62%，營業毛利23.54億元，歸屬於母公司累計淨利12.39億元，每股稅後純益14.07元。