聽新聞
test
0:00 / 0:00
泰博新冠快篩檢測試劑獲外銷許可 股價勁揚
泰博（4736）公告新冠快篩檢測試劑獲得出口許可，由於泰博先前已取得「新冠快篩檢測試劑歐盟認證」（CE marking），泰博獲衛福部核備已完成審定程序，可望順利出貨歐洲通路，啟動外銷市場。泰博今（5）日股價在利多消息激勵下，早盤來到228.5元，漲幅逾6%。
泰博表示，公司新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑的外銷專用查驗登記申請案，已經台灣衛生福利部食品藥物管理署來函通知，完成審定程序。
市場看好，泰博取得衛福部許可後可望擴大新冠快篩試劑產能，月產能可望翻倍，由200萬劑擴展到500萬劑，明年並可望進一步擴展到1,000萬劑，若順利銷售，將為公司帶來每個月20億元的營收。此外，也傳出國內衛福部有意向泰博採購快篩試劑。
泰博日前公告第3季財報，累計前三季營收44.99億元，年增50.62%，營業毛利23.54億元，歸屬於母公司累計淨利12.39億元，每股稅後純益14.07元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言