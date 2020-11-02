櫃買中心將於6日舉行 首批可持續發展債券上櫃掛牌典禮

櫃買中心將於11月6日上午9時舉辦中國信託銀行與永豐銀行可持續發展債券上櫃掛牌典禮，象徵我國永續發展債券市場邁向全新里程碑。典禮邀請金管會主委黃天牧、證期局局長張振山、中國信託銀行董事長利明献、永豐銀行總經理莊銘福，以及安永聯合會計師事務所所長傅文芳蒞臨，共襄盛舉。

中國信託銀行及永豐銀行率先發行國內第一批的可持續發展債券，資金用途皆包含具有綠色及社會效益之放款，其中中國信託銀行主要用於太陽能專案之融資及政府部門專案等融資，分別屬於綠色投資計畫類別中的「再生能源與能源科技發展」、「能源使用效率提升及能源節約」、「溫室氣體減量」、「廢棄物回收處理或再利用」，以及社會效益投資計畫類別中的「社會經濟發展和權利保障」、「可負擔的基礎生活設施」、「基本服務需求」、「可負擔的住宅」。

另外，永豐銀行所募資金用途主要為太陽能設備之融資，以及針對受疫情影響之中小企業融資方案與投資台灣三大方案，分別屬於綠色投資計畫類別中的「再生能源與能源科技發展」及社會效益投資計畫類別中的「創造就業及可以減輕或避免因社會經濟問題所導致失業的計畫」。

櫃買中心表示，本次兩檔可持續發展債券發行量均為10億元，且均為5年期，中國信託銀行及永豐銀行的票面利率分別為0.43%及0.46%，均創下兩家銀行金融債融資成本的歷史新低，獲得投資人熱烈迴響，極具市場指標性意義，藉由國內金融機構率先取得可持續發展債券資格認可與發行上櫃，可望發揮其示範作用，成為市場的標竿案例，兩檔可持續發展債券之詳細資訊將於11月6日同步上線，投資人可至櫃買中心永續發展債券專區（https://www.tpex.org.tw/web/bond/sustainable/?l=zh-tw）參閱，並期待未來有更多企業參與可持續發展債券的發行與投資，不僅可持續壯大我國永續發展債券市場，亦得協助國內產業的成功永續轉型，以創造經濟、環保、社會平權的三贏。

此外，氣候變遷對全球產業及國內企業都是很重要的議題，為推動永續金融，櫃買中心於今年10月已響應支持國際金融穩定委員會轄下之氣候相關財務揭露（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）工作小組，並加入成為支持者，並已將TCFD納入法規，要求規範一定條件之上櫃公司應於企業社會責任報告書中揭露氣候變遷相關風險及機會之治理情況。