上櫃股達邦蛋白、浩鼎 3日起得為融資融券交易
櫃買中心公告，上櫃股票達邦蛋白（6578）、浩鼎自11月3日起得為融資融券交易。
櫃買中心表示，達邦蛋白於2018年9月18日上櫃，其上櫃期間、設立年限、實收資本額、每股淨值及獲利能力皆符合「有價證券得為融資融券標準」第2條之規定，另審核日前90個營業日亦未有股價波動過度劇烈、成交量過度異常，及股權過度集中等事項。
達邦蛋白目前實收資本額為3.01億元，記名股東總人數計有1,886 人，而持股1,000股至50,000股之股東人數為1,657 人，全體董事、監察人、經理人及持股超過10%股東之記名股份總數占公司上櫃股份之比率為14.18%。
此外，櫃買中心表示，浩鼎於2015年3月23日上櫃，其上櫃期間、設立年限、每股淨值、實收資本額（達新台幣6億元以上且最近一個會計年度無累積虧損）皆符合「有價證券得為融資融券標準」第2條之規定，另審核日前亦未有股價波動過度劇烈、成交量過度異常，及股權過度集中等事項。
浩鼎目前實收資本額為18.85億元，記名股東總人數計有22,090人，而持股1,000股至50,000股之股東人數為16,234人，全體董事、監察人、經理人及持股超過10%股東之記名股份總數占公司上櫃股份之比率為19.37%。
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