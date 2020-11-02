快訊

疫情不利川普？美國大選的潛在變數是「通訊投票」

美大選倒數！專家空前警告：美國對立嚴重 將面臨這危險

上櫃股達邦蛋白、浩鼎 3日起得為融資融券交易

經濟日報 / 記者王奐敏／即時報導

櫃買中心公告，上櫃股票達邦蛋白（6578）、浩鼎自11月3日起得為融資融券交易。

櫃買中心表示，達邦蛋白於2018年9月18日上櫃，其上櫃期間、設立年限、實收資本額、每股淨值及獲利能力皆符合「有價證券得為融資融券標準」第2條之規定，另審核日前90個營業日亦未有股價波動過度劇烈、成交量過度異常，及股權過度集中等事項。

達邦蛋白目前實收資本額為3.01億元，記名股東總人數計有1,886 人，而持股1,000股至50,000股之股東人數為1,657 人，全體董事、監察人、經理人及持股超過10%股東之記名股份總數占公司上櫃股份之比率為14.18%。

此外，櫃買中心表示，浩鼎於2015年3月23日上櫃，其上櫃期間、設立年限、每股淨值、實收資本額（達新台幣6億元以上且最近一個會計年度無累積虧損）皆符合「有價證券得為融資融券標準」第2條之規定，另審核日前亦未有股價波動過度劇烈、成交量過度異常，及股權過度集中等事項。

浩鼎目前實收資本額為18.85億元，記名股東總人數計有22,090人，而持股1,000股至50,000股之股東人數為16,234人，全體董事、監察人、經理人及持股超過10%股東之記名股份總數占公司上櫃股份之比率為19.37%。

股東 櫃買中心 融券

延伸閱讀

櫃買推綠債 成績亮眼

意德士科技今掛牌上櫃 早盤股價大漲3成

上櫃債券ETF規模 冠亞太

意德士科技 30日上櫃

相關新聞

陞達科2日開始競拍 20日掛牌上櫃

風扇馬達驅動控制IC業者陞達科（4945）預計於11月20日掛牌上櫃，該公司上櫃前的競價拍賣作業，從2日開始至4日止，競...

櫃買推綠債 成績亮眼

為促進國內綠色債券市場規模成長，櫃買中心今年持續鼓勵國內外企業發行綠色債券，今年截至10月31日止，已有九檔綠色債券上櫃...

三檔債券ETF 12月下櫃

櫃買中心表示，第一金投信經理之「第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF證券投資信託基金（00833B）受益憑證將...

元山出貨旺 本季不看淡

車用電子暨散熱廠元山（6275）受惠熱傳業務暢旺，本季營運不看淡。法人表示，由於5G市場需求漸強，對散熱產品的需求增長，...

共信 肺癌藥將回台銷售

興櫃股共信-KY（6617）昨（1）日表示，該公司所開發的抗肺癌新藥PTS302，在大陸取得新藥藥證之後，也有機會透過中...

泰博新冠篩劑 大擴產

額溫槍與檢測大廠泰博（4736）新冠抗原快篩檢測試劑將大擴產，年底前將倍增至500萬劑、明年首季推升至1,000萬劑，法...

不畏疫情 智崴照樣出國搶生意

疫情之下各國的隔離與防疫政策，讓全球旅遊、出差「凍結」，不過智崴（5263）為搶生意，無論是工程師到一級主管照樣出國接單...

法人觀點／台幣強勢 智崴毛利率有壓

智崴（5263）第3季營收季減37.6%、年減54.3%，隨中國大陸第2季解封，相關安裝作業開始進行，然而歐洲和美國持續...

第一類接觸／智崴 營運將先蹲後跳

新冠肺炎疫情重挫全球觀光業，但亞洲打進歐美遊樂園大型體感設備供應商的智崴（5263）集團已針對疫情後的復甦提前準備，董事...

群聯牽緊聯電 晶圓代工無虞

晶圓代工產能吃緊，在IC設計業者普遍為找代工產能傷腦筋之際，群聯（8299）董事長潘健成透露，群聯成立20年以來，都是以...

群聯被追單 醞釀漲價

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制晶片大廠群聯（8299）陸系客戶上周多筆大單湧進，董事長潘健成透露，不僅本季...

典範產能利用率 近滿載

IC封測廠典範（3372）受惠大客戶大單湧入，產能利用率急拉，由上半年的五成大增至九成以上，朝滿載邁進，訂單能見度達一年...

熱門新聞

國家隊買不停 護持台股

美大選動搖台股 內外資推演五套劇本

股民看過來！00878將配息0.05元 殖利率1.38%

群聯被追單 醞釀漲價

雙11受惠族群 股市開趴

大同市場派接棒董事長 林文淵將舉行說明會

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。