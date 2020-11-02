元山出貨旺 本季不看淡

車用電子暨散熱廠元山（6275）受惠熱傳業務暢旺，本季營運不看淡。法人表示，由於5G市場需求漸強，對散熱產品的需求增長，有助元山在高階IT及網通相關散熱產品出貨續旺。

元山第3季營收達8.8億元，季減7.1%、年增31%，創同期新高，累計今年前三季營收25.25億元，年增13.02%，表現持穩向上。

元山在高階IT部分，由於相關產品屬於高毛利高利基型產品，進入門檻相對較高，5G世代在傳輸速度與資料運算處理量為過去4G的近百倍，瞬間產生的高溫廢熱需快速且有效排除，才能避免機台過熱造成短路當機，因此對散熱需求較高。

隨著疫情緩和，大陸為提振內需、擴大經濟活動，推動車展與聯合促銷活動，加上疫情因素使過去以線下為主的售車市場轉往電商平台，帶動車市復甦，連帶使元山東莞新廠出貨暢旺，稼動率維持高檔。