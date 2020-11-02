三檔債券ETF 12月下櫃

櫃買中心表示，第一金投信經理之「第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF證券投資信託基金（00833B）受益憑證將自12月1日起終止櫃檯買賣。而富邦投信經理之「富邦彭博巴克萊全球美元10年以上保險業投資等級債ETF基金」及「富邦彭博巴克萊全球美元10年以上能源業投資等級債ETF基金」受益憑證將自12月2日起終止櫃檯買賣。

櫃買中心表示，由於第一金美債20+ ETF最近30個營業日淨資產價值平均值低於新台幣2億元，已達終止證券投資信託契約標準，第一金投信向主管機關申請終止該基金信託契約並獲核准。

第一金投信於該基金終止櫃檯買賣後，將持續辦理投資人服務事宜，投資人權益相關事項請查詢第一金投信網站（https://www.fsitc.com.tw/）。

富邦全球保險債ETF及富邦全球能源債ETF於10月15日最近30個營業日淨資產價值平均值低於新台幣1億元，已達終止證券投資信託契約標準，富邦投信向主管機關申請終止該等基金之信託契約並獲得核准。

富邦投信於該等基金終止櫃檯買賣後，仍將持續辦理投資人服務事宜，投資人權益相關事項請查詢富邦投信網站（https://www.fubon.com.tw）。