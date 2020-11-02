共信 肺癌藥將回台銷售

興櫃股共信-KY（6617）昨（1）日表示，該公司所開發的抗肺癌新藥PTS302，在大陸取得新藥藥證之後，也有機會透過中國附醫的「愛爾博大中華區介入性支氣管鏡訓練中心」，以銜接性試驗方式引進國內；共信也在農委會核准下進行寵物田間試驗，將進軍寵物癌症市場。

共信以台灣為基地，以大陸為市場，開發抗癌用藥PTS302，可用來治療「中央型肺癌氣管阻塞」，臨床計畫總主持人是大陸最權威的抗疫專家鍾南山。

鍾南山領軍的廣州呼吸健康研究院，其副院長李時悅針對現有肺癌治療中未能滿足的醫療需求，以共信正在申請的PTS302大陸新藥藥證為例，進行兩岸醫療技術交流，並提出案例說明。

共信指出，近期有機會取得大陸藥證的PTS302，具有領先肺癌治療上的競爭優勢，透過這次兩岸醫師群的技術交流，中國附醫的「愛爾博大中華區介入性支氣管鏡訓練中心」有機會在取得中國藥證之後，協助以bridge study（ 銜接性試驗）方式引進國內，以造福國內氣道腫瘤阻塞的病患。