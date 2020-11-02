櫃買推綠債 成績亮眼

為促進國內綠色債券市場規模成長，櫃買中心今年持續鼓勵國內外企業發行綠色債券，今年截至10月31日止，已有九檔綠色債券上櫃掛牌，包括本國銀行三檔、外國銀行台北分行五檔及國營事業一檔，合計發行金額138億元。

此外，櫃買中心也續推動可持續發展債券市場，預期11月會有首檔上櫃掛牌。

綠債目前累計流通在外檔數為40檔，發行餘額達1,094.67億元。另台電公司已於9月22日取得130億元之綠色債券資格認可，債券所募集之資金用途主要運用於再生能源相關之綠色投資計畫，該公司規劃11月發行128億元綠色債券。

台積電公司則於10月20日向櫃買中心申請上限總額120億元綠色債券資格認可，資金用途主要運用於能源使用效率提昇及能源節約與綠建築等相關投資計畫，預計12月發行及上櫃。且後續仍有沃旭能源公司等國內外銀行或生產事業規劃發行中，預估全年發行量可達500億元以上。

櫃買中心推動綠色債券已具實質成效，配合政府發展永續金融、推動公司治理3.0-永續發展藍圖、綠色金融行動方案2.0及資本市場藍圖2021-2023，櫃買中心參酌國際資本市場協會（ICMA）可持續發展債券指引（Sustainability Bond Guidelines），以及國際間各主要交易所管理機制，制定可持續發展債券櫃檯買賣制度，已於10月6日公告實施櫃買中心可持續發展債券作業要點，中國信託商銀及永豐銀行已於10月19日申請可持續發展債券資格認可，預計取得資格認可後，將於11月發行首檔可持續發展債券。

櫃買中心同時整合綠色債券與可持續發展債券相關資訊，規劃建置永續發展債券資訊專區，已於10月23日上線，未來將進一步研議擴大我國永續發展債券市場板塊。