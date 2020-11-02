聽新聞
test
0:00 / 0:00

櫃買推綠債 成績亮眼

經濟日報 / 記者王奐敏／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

為促進國內綠色債券市場規模成長，櫃買中心今年持續鼓勵國內外企業發行綠色債券，今年截至10月31日止，已有九檔綠色債券上櫃掛牌，包括本國銀行三檔、外國銀行台北分行五檔及國營事業一檔，合計發行金額138億元。

此外，櫃買中心也續推動可持續發展債券市場，預期11月會有首檔上櫃掛牌。

綠債目前累計流通在外檔數為40檔，發行餘額達1,094.67億元。另台電公司已於9月22日取得130億元之綠色債券資格認可，債券所募集之資金用途主要運用於再生能源相關之綠色投資計畫，該公司規劃11月發行128億元綠色債券。

台積電公司則於10月20日向櫃買中心申請上限總額120億元綠色債券資格認可，資金用途主要運用於能源使用效率提昇及能源節約與綠建築等相關投資計畫，預計12月發行及上櫃。且後續仍有沃旭能源公司等國內外銀行或生產事業規劃發行中，預估全年發行量可達500億元以上。

櫃買中心推動綠色債券已具實質成效，配合政府發展永續金融、推動公司治理3.0-永續發展藍圖、綠色金融行動方案2.0及資本市場藍圖2021-2023，櫃買中心參酌國際資本市場協會（ICMA）可持續發展債券指引（Sustainability Bond Guidelines），以及國際間各主要交易所管理機制，制定可持續發展債券櫃檯買賣制度，已於10月6日公告實施櫃買中心可持續發展債券作業要點，中國信託商銀及永豐銀行已於10月19日申請可持續發展債券資格認可，預計取得資格認可後，將於11月發行首檔可持續發展債券。

櫃買中心同時整合綠色債券與可持續發展債券相關資訊，規劃建置永續發展債券資訊專區，已於10月23日上線，未來將進一步研議擴大我國永續發展債券市場板塊。

債券 櫃買中心

延伸閱讀

喊水會結凍 「綠巨人」中華郵政連兩月蟬聯買債王

尚比亞恐爆公債違約 凸顯非洲國家債務危機

這兩檔ETF 12月2日起下櫃

上櫃債券ETF規模 冠亞太

相關新聞

櫃買推綠債 成績亮眼

為促進國內綠色債券市場規模成長，櫃買中心今年持續鼓勵國內外企業發行綠色債券，今年截至10月31日止，已有九檔綠色債券上櫃...

三檔債券ETF 12月下櫃

櫃買中心表示，第一金投信經理之「第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF證券投資信託基金（00833B）受益憑證將...

元山出貨旺 本季不看淡

車用電子暨散熱廠元山（6275）受惠熱傳業務暢旺，本季營運不看淡。法人表示，由於5G市場需求漸強，對散熱產品的需求增長，...

共信 肺癌藥將回台銷售

興櫃股共信-KY（6617）昨（1）日表示，該公司所開發的抗肺癌新藥PTS302，在大陸取得新藥藥證之後，也有機會透過中...

泰博新冠篩劑 大擴產

額溫槍與檢測大廠泰博（4736）新冠抗原快篩檢測試劑將大擴產，年底前將倍增至500萬劑、明年首季推升至1,000萬劑，法...

不畏疫情 智崴照樣出國搶生意

疫情之下各國的隔離與防疫政策，讓全球旅遊、出差「凍結」，不過智崴（5263）為搶生意，無論是工程師到一級主管照樣出國接單...

法人觀點／台幣強勢 智崴毛利率有壓

智崴（5263）第3季營收季減37.6%、年減54.3%，隨中國大陸第2季解封，相關安裝作業開始進行，然而歐洲和美國持續...

第一類接觸／智崴 營運將先蹲後跳

新冠肺炎疫情重挫全球觀光業，但亞洲打進歐美遊樂園大型體感設備供應商的智崴（5263）集團已針對疫情後的復甦提前準備，董事...

群聯牽緊聯電 晶圓代工無虞

晶圓代工產能吃緊，在IC設計業者普遍為找代工產能傷腦筋之際，群聯（8299）董事長潘健成透露，群聯成立20年以來，都是以...

群聯被追單 醞釀漲價

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制晶片大廠群聯（8299）陸系客戶上周多筆大單湧進，董事長潘健成透露，不僅本季...

典範產能利用率 近滿載

IC封測廠典範（3372）受惠大客戶大單湧入，產能利用率急拉，由上半年的五成大增至九成以上，朝滿載邁進，訂單能見度達一年...

合一7日線上法說 說明新藥研發

合一生技將在7日舉行今年第三次線上法說會，向投資大眾說明公司重要新藥研發進度與營運現況。此次法說會也是合一月前所承諾的時...

熱門新聞

零股族瘋搶！0056受益人飆上33萬人新高

東森購物前三季EPS 9.62元超越富邦媒躍國內電商第一

台股周線翻黑短線多空震盪 聚焦高訂單能見度族群

雙11受惠族群 股市開趴

小摩上修iPhone銷量 喊買蘋概

群聯牽緊聯電 晶圓代工無虞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。