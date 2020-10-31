興櫃一周回顧／安格績優 強漲15％

美國總統大選倒數，台股出現低量觀望，本周興櫃僅成交47億元，連兩周都不及50億元，市場買盤匯聚少數低價股、題材股，以多元視訊轉換解決方案晶片廠安格（6684）翻漲15%稱冠，另山太士、碩辣椒也上漲逾一成。

本周興櫃交投清淡，僅三檔個股漲一成，其餘漲幅四到十名，依次有金萬林、國鼎、禾生技、棒辣椒、台睿、鎧鉅及威健生技，有四檔生技股為類股大宗。

安格今年受惠線上活動活躍，對影音及資料傳輸需求增加，營收大幅成長，9月營收年增六成，連四個月都成長雙位數。安格股價也幾不受大盤震盪影響愈墊愈高，昨（30）日最高抵59.4元，創下7月來高峰。

山太士近期新增永豐金證券和群益金鼎證券為推薦券商，同期股價自10月初起漲後，本周高檔震盪，成交量增至528張為去年2月來最多。山太士近期高點攀16.65元，也逼近掛牌最高18.3元。公司主要從事光學及工業專用膜之裁切與加工服務。

碩辣椒宣布自製手遊打入日本市場後，股價盤跌在本周反彈，中長期均線糾結醞釀新趨勢。金萬林、國鼎也自低檔反彈，主要受惠歐美疫情升溫帶動防疫概念股。棒辣椒日前宣布母公司網石推出年度遊戲大作，11月中推出，市場預期為第4季營運添動能。