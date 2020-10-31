東洋代理藥 抗疫有進展

台灣東洋(4105)代理之歐洲原廠藥Plitidepsin昨(30)日傳出好消息，其國際合作藥廠-西班牙製藥商PharmaMar公司日前證實，旗下用來對抗腫瘤的新成分新藥Plitidepsin(產品名：Aplidin)，在第一/二期臨床試驗中，發現可阻斷新冠病毒細胞繁殖，可視為治療新冠肺炎藥物上的具體進展。

除了瑞德西韋(Remdesivir)以及法匹拉韋(Favipiravir)被國際看好是治療新冠肺炎的可能藥物外，東洋地代理廠商-西班牙製藥商PharmaMar，於10月19日召開記者會，表示其旗下用來對抗腫瘤的新成分新藥Plitidepsin(產品名：Aplidin)，在第一/二期臨床試驗中，發現可阻斷新冠病毒細胞繁殖，被認為是治療新冠肺炎藥物上的具體進展。

台灣東洋指出，PharmaMar是在歐洲西班牙的上市公司，在今年4月宣布獲西班牙衛生單位批准，可進行藥物臨床試驗後，資本市場也對其寄予厚望，顯示歐洲市場對其相關藥物的研發，不僅認為具有潛力也深具正面態度。

東洋2015年與PharmaMar簽訂台灣獨家代理權，對於Plitidepsin可能成為治療新冠肺炎的潛在藥物，台灣東洋表示，未來將持續關注並與PharmaMar密切溝通，若藥品獲得安全性與有效性的驗證，將盡速向主管單位台灣衛福部食藥署(TFDA)提出新藥申請，確保Plitidepsin引進台灣以保護國人健康。

PharmaMar公司日前公布第一/二期的人體臨床試驗結果，Plitidepsin達到安全性的主要試驗目標和療效次要試驗目標，以及顯著減少住院患者的病毒量和C反應蛋白(CRP)。試驗收錄需住院至少七天的病患，發現患者在投藥後的第四到七天之間，病毒量顯著減少，七天所減少的病毒量約有50%，而第15天則平均減少70%。至於80.7%患者在住院第八天前出院，38.2%患者在住院第八天前出院。到第30天，沒有一個病人出現COVID-19症狀或感染跡象。