聽新聞
test
0:00 / 0:00

Q3 EPS／豪展6.2元 毛利率揚

經濟日報 / 記者陳書璿／台北報導

豪展(4735)公告今年第3季稅後純益2.25億元，較去年同期4,718萬元增加379倍，每股稅後純益6.2元，單季獲利創歷史新猷，主要受惠於因新冠肺炎疫情嚴峻，高單價額溫槍代工訂單量攀升，拉高整體毛利率，進一步推升第3季的獲利大幅成長。

豪展今年前三季稅後純益3.33億元，每股稅後純益9.49元。今年獲利高成長，主要是今年第2季起，陸續克服缺工缺料與大陸出口的問題，新冠疫情所帶動的相關額溫槍產品需求數倍增，豪展也拿到不少國際一線大廠品牌的代工訂單。法人認為，進入秋冬出貨旺季，目前豪展訂單滿載至年底，9月營收維持歷史高檔3.17億元，若10月新產能投入，第4季單月營收可望持續創高。

分析師認為，豪展應可維持成長態勢至2021年，考量到今年新產品，包括血壓計、吸鼻器等出貨受到額溫槍趕貨排擠，受惠於新產能開始投入下，新產品出貨不再受產能限制，2021年上半年將成為推升業績成長新動能。

而新冠肺炎疫情影響下，讓全球市場對體溫檢測需求更加重視，需求也具延續性，目前已看到國際客戶上修2021年訂單展望。加上豪展今年新增的國際客戶訂單將逐漸放量，且未來合作品項增加下，將讓豪展業績每年維持穩定成長。

延伸閱讀

豪展Q3獲利創新高 EPS 6.2元

防疫概念股 資金搶進

義疫情單日確診近2萬 駐教廷使館贈防疫物資

豪展、泰博 四檔權證活力旺

相關新聞

橘子新手遊連發 動能強

遊戲大廠橘子（6180）本月29日推出手遊《月光雕刻師》，昨（30）日又宣布韓國遊戲大廠Eyedentity Games...

興櫃一周回顧／安格績優 強漲15％

美國總統大選倒數，台股出現低量觀望，本周興櫃僅成交47億元，連兩周都不及50億元，市場買盤匯聚少數低價股、題材股，以多元...

Q3 EPS／豪展6.2元 毛利率揚

豪展(4735)公告今年第3季稅後純益2.25億元，較去年同期4,718萬元增加379倍，每股稅後純益6.2元，單季獲利...

東洋代理藥 抗疫有進展

台灣東洋(4105)代理之歐洲原廠藥Plitidepsin昨(30)日傳出好消息，其國際合作藥廠-西班牙製藥商Pharm...

意德士上櫃 首日漲20％

半導體設備耗材供應商意德士科技（7556）昨（30）日以每股88元掛牌上櫃，意德士主要業務為研發設計半導體先進製程設備為...

鎳價走揚 唐榮開漲盤

不銹鋼上游供應商唐榮（2035）昨（30）日開出11月盤價，面對國際鎳價走揚，主力的304系列熱冷軋產品內銷價調漲每公噸...

迅得 申請上市

證交所昨（30）日受理迅得機械（6438）申請股票上市，為今年第12家申請上市的國內公司。迅得機械登記負責人為官錦堃，實...

亞泰Q3 EPS 1.39元 產能利用率高

影像感測器（CIS）模組大廠亞泰影像（4974）昨（30）日公布第3季財報，營業淨利1.59億元，季增15%、年增16%...

亞泰金屬將上櫃 今舉辦業績發表

銅箔基板（CCL）與軟性銅箔基板（FCCL）專用設備供應商亞泰金屬（6727）最快12月掛牌上櫃，預定今（27）日舉辦上...

藥華藥ET新藥 三期臨床

藥華藥（6446）昨（26）日公告，公司的抗原發性血小板過多症（ET）新藥P1101，其全球多國多中心第三期臨床試驗將於...

iPhone 12熱賣 網家樂透

iPhone 12系列新機現貨引發果粉換機潮，電商與3C通路積極搶商機。網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物...

真好玩新手遊 11月上線

興櫃遊戲營運商真好玩（8491）即將推出全新手遊《九州幻想M》，事前預約玩家突破48萬人，並展開封測，將於11月正式在台...

熱門新聞

上銀辦現增 每股195元

聯發科Q3營收、獲利 創歷史新高

台股收跌116.57點 三大法人賣超273.31億

蘋果盤後下跌 蘋概股不同調、三王齊跌

蘋果盤後跌5%！今台股供應鏈走弱 分析師看好後市

經濟解析／台積電跌破季線 小資族可以買嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。