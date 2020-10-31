Q3 EPS／豪展6.2元 毛利率揚

豪展(4735)公告今年第3季稅後純益2.25億元，較去年同期4,718萬元增加379倍，每股稅後純益6.2元，單季獲利創歷史新猷，主要受惠於因新冠肺炎疫情嚴峻，高單價額溫槍代工訂單量攀升，拉高整體毛利率，進一步推升第3季的獲利大幅成長。

豪展今年前三季稅後純益3.33億元，每股稅後純益9.49元。今年獲利高成長，主要是今年第2季起，陸續克服缺工缺料與大陸出口的問題，新冠疫情所帶動的相關額溫槍產品需求數倍增，豪展也拿到不少國際一線大廠品牌的代工訂單。法人認為，進入秋冬出貨旺季，目前豪展訂單滿載至年底，9月營收維持歷史高檔3.17億元，若10月新產能投入，第4季單月營收可望持續創高。

分析師認為，豪展應可維持成長態勢至2021年，考量到今年新產品，包括血壓計、吸鼻器等出貨受到額溫槍趕貨排擠，受惠於新產能開始投入下，新產品出貨不再受產能限制，2021年上半年將成為推升業績成長新動能。

而新冠肺炎疫情影響下，讓全球市場對體溫檢測需求更加重視，需求也具延續性，目前已看到國際客戶上修2021年訂單展望。加上豪展今年新增的國際客戶訂單將逐漸放量，且未來合作品項增加下，將讓豪展業績每年維持穩定成長。