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亞泰Q3 EPS 1.39元 產能利用率高

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北報導

影像感測器（CIS）模組大廠亞泰影像（4974）昨（30）日公布第3季財報，營業淨利1.59億元，季增15%、年增16%；稅後純益1.01億元，季減1%，每股純益1.39元。

展望本季，亞泰表示，預期整體產能利用率維持高檔，期望發揮最大營運效益。亞泰昨天股價收50.6元，下滑0.2元，近日外資法人多站在賣方。

亞泰表示，第3季獲利較前一季下滑，主要係因新台幣及人民幣兌美元升值產生業外匯兌損失影響。

其中，第3季毛利率19.14%，季增1.17個百分點，營益率14.68%，季增1.04個百分點，兩大財務數字均改寫新猷，成為上季財報亮點之一。

亞泰累計今年前三季合併營收28.87億元，營業毛利5.1億元，年增率12%，主係營運效率提升所致，營業利益3.79億元，年增率18%，稅後淨利2.91億元，季減3.3%。

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