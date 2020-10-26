久禾光 Q4營運看旺

光學鏡頭廠久禾光（6498）截至9月為止，營收已連續兩個月創新高，由於目前筆電（NB）需求不減，惟仍有缺料變數干擾，法人預期，久禾光本季營運仍可繳出至少維持上季高檔水準的成績單。

久禾光9月營收8,836萬元，月增6.1%，年增逾1.4倍，連兩個月創新高。其中，第3季營收2.5億元，季增21%，改寫新猷。累計今年前九月營收5.51億元，年增逾一倍。

久禾光是高純度的NB概念股，目前來自NB營收占比逾七成，今年以來受惠宅經濟發威，NB客戶拉貨強勁，今年營收已連七個月成長，8月首度突破8,000萬元大關後，9月直衝向上，連兩個月改寫新猷，外界看好，本季營運同樣不看淡，惟因缺料變數干擾，但依需求看來，至少維持上季水準。

久禾光累計今年上半年稅後純益4,391萬元，每股純益1.44元，超越去年全年的每股0.75元。