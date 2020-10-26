唐榮大改革 力拚轉盈

國際鎳價穩中帶堅，有利不銹鋼產銷，上櫃鋼廠唐榮（2035）捉緊好時機做內部改革，掌握重要性原則，可獲得事半功倍效果。

法人指出，唐榮公司前陣子風風雨雨，新任總經理蔡明洲從生產副總接任總經理至今三個月，跟時間賽跑，希望做出成績。

專業人士說，近期國際鎳價漲多跌少，上個交易日雖然短期每公噸下跌逾105美元，以1.56萬美元收盤，但整體仍在高價區間整理。

消息面部分，世界金屬統計局（WBMS）公布最新報告顯示，2019年全球鎳市場供應短缺2.76萬公噸，但2020年1-8月全球鎳市供應過剩4.5萬公噸，形成不確定因素，導致最近鎳價連續上漲之後，倫敦金屬交易所鎳價上漲遭遇阻力。

但是隨著菲律賓雨季即將來臨，鎳礦供應將會明顯收縮，有利鎳礦價格持續堅挺，加上大陸鎳鐵減產的預期心理下，配合全球主要經濟體9月電動汽車銷量增長明顯，車用電池對鎳維持樂觀情緒，短暫修整之後仍然有上漲的可能。

權威的政商界人士說，鎳價硬挺對不銹鋼價有利，產銷基本面獲得支撐，這種情況對唐榮改革有利。唐榮沉痾已久，冰凍三尺非一日之寒，所以改革唐榮將面臨許多困難，重點在於掌握重要性原則，也就是一般常說的「二八理論」，把最重要的二成問題解決，可能就獲得八成效益。最怕的就是謹小慎微，在小事情上繞圈圈，將錯失改革契機。

唐榮發言人、副總經理鄭明正指出，受到國際不銹鋼行情低迷影響，唐榮基本面處於虧損，當前公司積極盤點各部門績效，力求降低成本，減少不必要的支出，整個唐榮都上緊發條。